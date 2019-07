Valeria Marini dopo il bagno a piazza di Spagna, multa e daspo, "Azione volgare oltre che illecita"

Gossip TV

Sanzione per la showgirl dopo il balletto nella fontana della Barcaccia. Il commento del comandante della Polizia Locale di Roma Capitale.

La "dolce vita" di Valeria Marini, che ieri ha scelto di rinfrescarsi nella Fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna a Roma, le è costata cara. La Marini è stata raggiunta dai vigili che le hanno consegnato una multa di 550€ con annesso il Daspo, un provvedimento di allontanamento da un determinato luogo pubblico per un determinato periodo di tempo.

La Marini, per promuovere la sua nuova hit estiva, "Me gusta", ha scelto di tuffarsi nella fontana tra una folla di curiosi presenti ma anche molte polemiche dopo la condivisione social del video.

"A me la multa sembra una cosa esagerata, spero almeno che i soldi che pagherò serviranno a sistemare la città di Roma. Piazza di Spagna è di una sporcizia vergognosa. Io sono entrata nella fontana solo per toccare la fontana e sono contenta di aver visto che almeno l’acqua della Barcaccia è pulita, mentre la città è sporchissima" , ha commentato la showgirl. Tutt'altro che esagerata la sanzione per Antonio Di Maggio, il comandante generale della Polizia locale di Roma, che ha dichiarato:

"È singolare che un noto personaggio dello spettacolo - si legge nella nota del comandante di Maggio - ha che dovrebbe per primo fornire un esempio positivo di condotte irreprensibili, si renda invece protagonista di un’azione volgare oltre che illecita e messa in atto solo per puri interessi personali. Una condotta del genere è inammissibile e condanno fermamente questo gesto offensivo nei confronti di tutta la città e di chi si impegna ogni giorno a far rispettare le regole".