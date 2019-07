Valeria Marini, bagno nella fontana di Piazza di Spagna ma il web insorge

Gossip TV

La dolce vita della showgirl stellare che questa mattina si è rinfrescata nella Fontana della Barcaccia, ma il popolo del web non approva.

Per promuovere la sua nuova hit estiva, "Me gusta", la showgirl stellare Valeria Marini, ha scelto di tuffarsi nella fontana di Piazza di Spagna, ballando e cantando davanti ad una folla di curiosi. Se la il pubblico presente è apparso divertito nell'assistere alla "dolce vita" della Marini intenta a immergersi in uno dei monumenti più antichi e belli della città eterna, il popolo del web è invece insorto.

"Smettiamola di inquinare le nostre fontane con la plastica", "Ma non è un attimo da denuncia?" "Ora è di moda commettere reati per vendere dischi o aumentare i like?", questi i commenti al video postato sul pagina di Gossiptvofficial. E ancora, "Solo in Italia queste cafonate", "Merita una denuncia stellare". In passato, l'ex concorrente del Grande Fratello 15, Aida Nizar, emulò prima Anita Ekberg nel film "La Dolce Vita" nella celebre Fontana di Trevi e poi ancora scelse un secondo bagno nella fontana dei Quattro Fiumi di piazza Navona. La spagnola fu però sanzionata con una multa di 450 euro, un'ammenda che è richiesta, a gran voce, anche per la Marini.