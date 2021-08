Valentino Rossi diventa padre: Francesca Sofia Novello è incinta!

Gossip TV

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello annunciano al mondo la gravidanza: sarà una femmina.

Questo è un anno particolare per Valentino Rossi, il campione di Moto GP che ha incantato il mondo con la sua lunga carriera sulle due ruote. Dopo aver annunciato la sua intenzione di ritirarsi, Rossi ha reso pubblica la gravidanza della compagna Francesca Sofia Novello attraverso alcuni scatti bellissimi.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello presto genitori!

The Doctor ha una notizia bellissima da condividere con il mondo e lo ha fatto nel modo più originale possibile. Vestito da medico, con tanto di stetoscopio al collo, Valentino Rossi si è fatto ritrarre in compagnia della sua dolce metà, Francesca Sofia Novello, annunciando al mondo di star per diventare padre di una bambina. La coppia è innamorata e felice e si gode la gravidanza, che potrebbe essere anche una delle cause che hanno portato Rossi a prendere una decisione che nessuno dei suoi sostenitori avrebbe mai voluto ascoltare: lasciare la Moto GP.

Francesca Sofia ha postato le medesime foto sul suo profilo Instagram, con tanto di fiocco rosa, senza svelare ulteriori dettagli sulla gravidanza, che con tutta probabilità si dovrebbe concludere nel corso dei primi mesi del 2022. Tantissimi i commenti e gli auguri che la coppia ha ricevuto, come quelli di Alessandro Cattelan e Lorenzo Jovanotti, e quelli dei fan che hanno sempre seguito con il fiato sospeso le gare di Valentino, tifando a gran voce per il Dottore. Al momento, Valentino e Francesca Sofia non hanno parlato di matrimonio, anche se tutti si aspettano che il pilota conduca la sua compagna all’altare dopo la nascita della figlia.