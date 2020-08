Vale Bise positivo al Coronavirus: "Mi sembra assurdo"

Gossip TV

L'annuncio del giovane torinese su Instagram.

Tra i tanti volti noti contagiati dal Coronavirus anche il giovane youtuber Vale Bise del noto duo Matt & Bise . "Ciao ragazzi mi sembra assurdo ma sono risultato positivo al tampone... io sto bene (per adesso) quindi state tranquilli per me!Ora starò in isolamento nella casa qui a Torino e dopo il periodo prestabilito dovrò risottopormi al tampone Chiedo alle persone che mi hanno incontrato negli ultimi giorni di farsi per scrupolo un tampone... il dottore ha detto che la mia carica virale è molto bassa quindi può essere che non ho contagiato nessuno ma mi sento tipo in colpa mi spiace. Alla fine è tutta colpa di sto virus di mer** che non va via dalle nostre vite", queste le parole del torinese su Instagram, tornato anche lui, come gli altri, dalla Sardegna dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza.

Il 27enne torinese, all'anagrafe Valentino Bisegna si è detto incredulo e rammaricato perché dei suoi molti amici, con i quali ha trascorso le vacanze e con cui è stato a contatto in Sardegna, sono risultati negativi. Pur essendo attualmente sintomatico ha precisato di voler restare in isolamento presso la sua abitazione nel capoluogo piemontese.