Uomini e Donne, "Vuole suicidarsi, aiutatela": l'appello sconvolgente del cavaliere Nicola Mazzitelli

Nicola Mazzitelli, cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, fa un annuncio sorprendente che gela il popolo di Instagram.

Nicola Mazzitelli è una new entry nel parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne. Il cavaliere ha colpito con la sua storia molto toccante, e ora mette in agitazione il popolo di Instagram con un appello shock sul suicidio.

Uomini e Donne, Nicola Mazzitelli fa un annuncio shock su Instagram

Nicola Mazzitelli ha colpito il pubblico di Uomini e Donne. Inizialmente burbero e scostante, il cavaliere del Trono Over sembrava essere interessato alla luce dei riflettori e di non avere le idee chiare sul tipo di donna con la quale vorrebbe relazionarsi. Alcune frasi del Mazzitelli gli sono valse accuse di maschilismo ma il cavaliere ha spiegato le sue ragioni, incalzato dalle domande del tronista Gianluca De Matteis. Così, Nicola ha raccontato la sua storia toccante ed emozionante, provocando le lacrime dei telespettatori e di Armando Incarnato, che si è detto molto colpito da questa esperienza di vita. Al momento, il Mazzitelli continua la sua ricerca dell’anima gemella ma non sembra averla ancora trovata.

Nicola Mazzitelli è l'appello sconvolgente: ecco cosa succede al cavaliere di Uomini e Donne

Nel frattempo, il cavaliere ha allarmato il popolo di Instagram con un appello incredibile. Nicola ha raccontato di essere stato contattato da una sua fan, la quale gli avrebbe rivelato la sua intenzione di togliersi la vita. Scioccato e preoccupato, il protagonista di Uomini e Donne si è rivolto direttamente agli utenti, chiedendo aiuto: “Vi prego aiutatemi! Se c’è qualcuno che mi segue e conosce o è amico di questa persona ci vada a casa, vi supplico, ho sentito i carabinieri e bisogna contattare tutti i suoi follower…Magari tra loro c’è qualche parente o amico… Aiutatemi così facciamo in fretta”. Il Mazzitelli si è messo immediatamente a disposizione, mostrandosi molto scosso per le confidenze della sua fan. Non sappiamo cosa è accaduto in seguito, ma probabilmente l'emrgenza è rientrata. Nel frattempo chissà se scenderanno nuove dame per corteggiare, e lasciarsi corteggiare, dal diffidente Nicola.

