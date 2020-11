Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Tina Cipollari e Gemma Galgani litigano ferocemente in studio.

Ennesimo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari nella nuova Puntata di Uomini e Donne. La dama torinese del Trono Over accusa l’opinionista romana, che si scaglia con furia contro lei e contro la sua conoscenza con Maurizio. Lui, nel frattempo, ha ammesso di continuare a frequentare Valentina, scatenando la gelosia della Galgani.

Uomini e Donne, scoppia una Lite furibonda tra Tina Cipollari e Gemma Galgani

Gemma Galgani non ci sta e continua la sua crociata contro Tina Cipollari. La dama più discussa del Trono Over è rimasta ferita dalle ultime insinuazioni dell’opinionista del dating show di Canale5, affermando che la Cipollari l’attacca per via della sua età. Tina, ascoltando il lungo sfogo della torinese, è diventata una furia e ha attaccato Gemma, mettendo in chiaro che il problema non è l’età ma il suo atteggiamento infantile rispetto alla sua reale età. “Non sei una rockstar o una donna che può permettersi di mettere pantaloni aderenti alla tua età”, è scoppiata la Cipollari. Il pubblico ha approvato il discorso di Tina, sostenuta anche da Gianni Sperti che ha fatto notare che Maurizio ha scelto di uscire con una dama molto giovane.

Gemma Galgani gelosa di Maurizio a Uomini e Donne

La Galgani non ha risparmiato neppure la sua rivale Valentina, insinuando che lei si sia comportato in modo falso e abbia parlato male di lei alle sue spalle. Nel frattempo, interrogato dai presenti, Maurizio ha spiegato di non dare peso all’età ma ad una serie di caratteristiche, che sta riscontrando sia in Gemma che in Valentina. La torinese ha parlato con entusiasmo di questa conoscenza, ammettendo che durante la loro uscita ha abbracciato più volte Maurizio in cerca di contatto fisico. Il cavaliere è intenzionato a conoscere entrambe e, anche se Gemma si è mostrata piuttosto gelosa, la torinese ha accettato di ballare con il suo pretendente. La conoscenza con Biagio, invece, sembra essere arrivata al capolinea: il partenopeo è stato poco chiaro sulle sue reali intenzioni, chiedono a Sabina di dormire insieme nonostante avesse trascorso un piacevole pomeriggio con la Galgani solamente poche ore prima.

