Uomini e Donne, volano stracci tra Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri e Ida Platano (VIDEO)

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri spiegano i motivi della loro crisi di coppia. La dama racconta di essere satura dell’atteggiamento narciso del cavaliere, e di essere giunta alla conclusione di volersi allontanare nonostante provi ancora un sentimento per lui. In studio, Riccardo non sopporta le critiche di Roberta e di Ida Platano, che si unisce al coro sottolineando i suoi difetti, e si rifugia dietro le quinte furioso per poi tornare sui suoi passi e raccontare la propria versione dei fatti.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua mette in ridicolo Riccardo Guarnieri: “Mi vieti tutto ciò che non ti piace”

È giunto il momento di scoprire il vero motivo dietro la crisi tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. La dama del Trono Over ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne visibilmente provata e Maria De Filippi ha chiesto spiegazioni per il suo umore nero. “In questo momento non va molto bene, ci sono state alcune discussioni e la colpa è mia, perché sapevo lui come era… Conoscevo il suo modo di fare, il suo carattere ma sono voluta andare fino in fondo e oggi è difficile affrontare le giornate perché sono successe troppe cose. All’inizio, per mio carattere, mi sono fatta scivolare addosso le cose ma poi sono crollata […] Se vuoi andare d’accordo con lui, devi sempre fare quello che dice lui e se i ribelli le cose non vanno bene”, ha ammesso la Di Padua. Il cavaliere pugliese ha fatto il suo ingresso, dichiarando di non aver fatto mai nulla di così grave da poter suscitare una tale reazione, ma che Roberta ha semplicemente smesso di amarlo.

“Non è vero, non sono un narciso. Semplicemente sono cambiate delle cose dentro di te e devi ammetterlo”, ha dichiarato il Guarnieri. Nella querelle è intervenuta anche Ida Platano, che è stata fidanzata a lungo con Riccardo e ha raccontato scene simili a quelle descritte da Roberta. “Io penso che Riccardo è una persona che non sa vivere in coppia. Tu sicuramente hai un carattere particolare, fino a quando c’è tento amore si può sopportare, poi non più. Ad oggi non mi fai più nessun effetto […] Lui ti porta all’esaurimento e ti fa pensare di essere tu il problema”, ha confessato la Platano su richiesta della De Filippi.

La situazione è degenerata quando gli opinionisti hanno messo la benzina sul fuoco, criticando apertamente il cavaliere e dandogli del ‘cafone’. Dopo essere uscito dallo studio per calmarsi, mentre Roberta ha dichiarato che lui ha provato a condizionare ogni piccolezza della sua vita, Riccardo è tornato sui suoi passi più combattivo che mai e si è rivolto in modo durissimo nei confronti della sua fidanzata. La Di Padua è certa che il cavaliere non sia innamorato di lei ma abbia fatto una scelta facile, avendo compreso che lei è una persona serafica della quale ci si può fidare ciecamente. Quando Maria chiede al cavaliere perché non si dispera nella prospettiva di perdere Roberta, lui replica tranquillamente di non essere più disposto a vergognarsi del suo essere e di volere una donna che lo faccia sentire importante.

