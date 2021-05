Uomini e Donne: volano stracci tra Isabella Ricci e Gemma Galgani (VIDEO)

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, volano stracci tra Isabella Ricci e Gemma Galgani.

Lo studio di Uomini e Donne si infiamma nella Puntata di oggi, venerdì 21 maggio 2021 su Canale5. Gemma Galgani non sopporta il continuo paragone con Isabella Ricci e prende al volo l’occasione di scontrarsi con la dama. Il nuovo volto del Trono Over esce dalla discussione con eleganza, trovando l’ovazione del pubblico, mentre la dama torinese chiede ulteriori spiegazioni ad Aldo Farella.

Uomini e Donne, Isabella Ricci distrugge Gemma Galgani

Gemma Galgani è una furia e riversa tutta la sua rabbia su Isabella Ricci, che sembra aver preso come nuova rivale. Dopo il video dello sfogo della dama torinese, Tina Cipollari ha sottolineato come Gemma sia sempre molto attenta a notare le parole e i gesti di Isabella, ipotizzando che si senta inferiore rispetto alla nuova arrivata. Gemma, che ha mostrato la sua biancheria intima rappresentando una ballerina del Moulin Rouge, si scaglia senza troppe cerimonie contro la Ricci, accusandola di essere impostata e fredda. La Galgani arriva addirittura ad accusare la collega di aver creato un personaggio, dopo aver capito di poter ottenere il favore del pubblico. Isabella ha squadrato Gemma senza scomporsi, per poi replicare a tono tra l’applauso del pubblico che si è schierato immediatamente dalla sua parte.

Dopo aver capito che la Ricci non avrebbe mai continuato questa querelle, Gemma ha deciso di tornare a parlare del rapporto con Aldo Farella. Il cavaliere, infatti, ha deciso di tirarsi indietro improvvisamente proprio quando la torinese ha cambiato idea sul loro rapporto, mostrandosi interessata ad un rapporto più fisico e passionale. Il cambiamento di Aldo ha insospettito tutti, compreso Gianni Sperti che dà ragione alla Galgani: “Aldo stai cercando di rigirare la frittata. Tu che hai mentito, vuoi dire che è Gemma ad aver mentito. Ma chi ci crede alla storia che il rifiuto del contatto fisico con Gemma fosse dovuto al pensiero di Isabella, della quale non ti è mai fregato nulla? Trova un’altra scusa perché non regge”. Nel discorso di inserisce anche Isabella, che ha un’ipotesi ben chiara: Aldo si è tirato indietro nel momento in cui non ha retto il triangolo e la situazione si sarebbe smontata a breve.

Nel frattempo, il cavaliere continua il suo contorto racconto sulla situazione con Gemma, sostenendo che neppure lei ha mai provato un sentimento forte. "Visto che tu hai dimostrato di essere una donna d'impulso, che quando qualcuno ti ha trattata male ha sempre cercato di rimediare e andare incontro, questa settimana con me non lo hai fatto. Come mai?", insinua il cavaliere che viene immediatamente attaccato da Sperti. La situazione è più confusa che mai ma quel che è certo è che nessuno dei tre sembra voler tornare sui suoi passi.

