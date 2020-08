Uomini e Donne, volano stracci tra Giovanna Abate e Sammy Hassan nella prima Registrazione

Gossip TV

Giovanna Abate e Sammy Hassan si incontrano nello studio di Uomini e Donne, in occasione della prima Registrazione del dating show di Maria De Filippi, e scoppia una discussione durissima.

Nel corso della prima Registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne, l’ex tronista Giovanna Abate e la sua scelta Sammy Hassan si sono scontrati duramente in studio, dando vita ad un confronto durissimo sulla loro prematura rottura, che lasciò i fan del programma senza parole.

Uomini e Donne, durissimo scontro tra Giovanna Abate e Sammy Hassan nella Prima Registrazione

Ieri, 27 agosto 2020, è stata registrata la prima Puntata della nuova edizione di Uomini e Donne. Come di consueto, in studio sono stati invitati alcuni dei protagonisti della scorsa stagione. Dopo un mare di polemiche che ha seguito la burrascosa rottura, Sammy Hassan e Giovanna Abate si sono incontrati nello studio del dating show di Maria De Filippi.

I due si sono lasciati definitivamente dopo appena otto giorni di frequentazione al di fuori del programma e la Abate non ha mai digerito la scelta dell’ex corteggiatore, reputando che abbia giocato con i suoi sentimenti. La De Filippi, come riportano le Anticipazioni de ‘Ilvicolodellenews’, ha mandato in onda un video dei loro momenti migliori e ha fatto entrare i due protagonisti del trono classico nello studio.

Uomini e Donne: cosa è successo tra Giovanna Abate e Sammy Hassan?

Commentando quanto accaduto, Giovanna ammette di non aver ricordi belli di Sammy dopo la scelta, dal momento che si sono visti solo cinque volte. Inoltre, quando lei lo raggiunse a Milano i due ebbero un brusco scontro a causa della foto del battesimo del figlio di Hassan, nella quale appare anche la madre del bambino nonché ex moglie, che infastidì la Abate al punto di scegliere di soggiornare da Cecilia Zagarrigo.

Mentre l’ex tronista accusa Sammy si averla scelta solo per sponsorizzare il suo nuovo brand, lui la accusa di essersi montata la testa e scoppia una discussione piuttosto accesa, fatta di recriminazioni e colpi bassi. Gianni Sperti ha preso le parti di Giovanna, mentre l’Hassan ha affermato che lei avrebbe dovuto ringraziarlo per non averla presa in giro e averla tirata per le lunghe. Dal momento che la discussione non sembra avere fine, Maria interviene e ferma il confronto.

