Uomini e Donne, volano stracci tra Gemma Galgani e Costabile Albore: ''Stanca di essere presa per i fondelli''

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, è scontro tra Gemma Galgani e Costabile Albore.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, continua lo scontro tra Gemma Galgani e Costabile. La dama torinese non riesce a capacitarsi della repentina decisione del cavaliere, che l’ha scaricata in studio senza troppe cerimonie. Mentre Tina Cipollari difende Costabile, Gianni Sperti insunua che il cavaliere non sia poi così dispiaciuto come vuole far credere.

Uomini e Donne: Gemma Galgani si scontra con Costabile Albore!

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre sul dramma di Gemma Galgani, in lacrime per colpa di Costabile dopo che il cavaliere l’ha scaricata senza preavviso al centro dello studio. Dopo l’ultima registrazione, Gemma ha cercato di parlare con Costabile, che ha rinnovato la sua posizione gettando la dama torinese nello sconforto più totale. Gemma sostiene che il cavaliere non sia stato coerente, dopo aver saputo che Costabile è uscito con Dominique. La dama precisa che è stata lei ad aver chiamato Costabile, per difendere il cavaliere dalle accuse che Gemma gli ha rivolto.

Il cavaliere ammette di essere stato scosso dall’atteggiamento della torinese e di essere stato molto male. Costabile conferma di non voler tornare indietro sulla sua decisione perché spaventato dalla totale mancanza di fiducia che Gemma gli ha dimostrato. Galgani non ci sta, si alza dalla sedia e sbotta contro il cavaliere, inveendo contro lui: “Basta, sono stanca di essere presa per i fondelli! Io qui sono me stessa, tu fai il furbo ma con me non attacca. Io sono stata scomoda, perché la sera prima abbiamo parlato per mettere le basi per il futuro, il giorno dopo sei venuta qui e mi hai mollata”.

Nonostante gli attacchi di Tina, Gianni Sperti trova strano che il cavaliere abbia già voltato pagina, dichiarando di voler conoscere una nuova dama. Maria De Filippi interrompe la furiosa discussione, per invitare due ex volti del Trono Over a fare il loro ingresso in studio. Si tratta di Caterina e Biagio, che abbiamo lasciato con una romantica proposta di matrimonio fatta prima di abbandonare Uomini e Donne, e che continuano ad amarsi tra più di tre anni. Neanche a dirlo, Tina approfitta della commozione di Galgani per continuare a punzecchiarla, mentre Caterina cerca di infondere coraggio alla torinese.

