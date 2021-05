Uomini e Donne, volano accuse in studio: Biagio Di Maro travolto dalle polemiche

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Biagio Di Maro e il suo approccio troppo fisico scatenano polemiche nello studio.

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, scoppia il caos in studio a causa di Biagio Di Maro. Il cavaliere, infatti, è uscito con Anna ma non crede che la dama sia realmente interessata, dal momento che ha evitato ogni contatto fisico. Quando nella lite si inseriscono anche altre dame del parterre femminile del Trono Over, al situazione degenera.

Uomini e Donne: scoppia il caso nello studio (VIDEO)

Dopo aver concluso la sua conoscenza con Sara, Biagio Di Maro ha iniziato a frequentare la dama Anna. Il cavaliere del Trono Over, tuttavia, non sembra molto felice per il loro ultimo appuntamento e nello studio di Uomini e Donne spiega il perché. Biagio è una persona fisica e vorrebbe trovare una donna capace di corrisponderlo, mentre Anna ha trovato fuori luogo il fatto che il partenopeo volesse trascinarla in stanza già al primo appuntamento. La dama non ha voluto assecondare il Di Maro, che si è sentito ferito e ha spiegato di non voler continuare questa conoscenza. Nella conversazione si è inserita anche Sara, che ha fatto notare come Biagio esageri con il suo approccio, portando le persone allo sfinimento.

Tina Cipollari ha commentato caustica, certa che Biagio avrebbe chiuso la frequentazione proprio per questo motivo, mentre Anna non è apparsa troppo preoccupata per la scelta del cavaliere. In studio, poi, è scoppiato il caos quando Antonio ha fatto notare come questo sia un approccio normale e che le dame del parterre femminile spesso esagerino. Angela ha perso la pazienza ed è esplosa, raccontando la sua versione dei fatti sulla conoscenza con Antonio, confessando che lui ha rifiutato il suo approccio.

“Secondo me lui è legato a qualcuna fuori, guarda caso non mi ha mai invitata”, ha dichiarato la dama che si è sentita attaccata per aver fatto il primo passo nell’approccio fisico. Di certo le ultime puntate di Uomini e Donne stanno riservando diversi colpi di scena agli spettatori. I fan del dating show di Maria De Filippi si sono appassionati alla rivalità tra Isabella Ricci e Gemma Galgani, ripresa duramente da Gianni Sperti dopo che la torinese lo ha accusato di trattare diversamente le altre protagoniste del programma.

