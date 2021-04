Uomini e Donne, "Voglia di un contatto fisico, di sentire il desiderio": la richiesta Hot di Samantha Curcio

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, duro scontro tra Samantha Curcio e il corteggiatore Alessio Ceniccola, che poi ammette di avere dubbi su Bohdan.

È scontro tra la tronista Samantha Curcio e il corteggiatore Alessio Ceniccola. Dopo la Puntata di Uomini e Donne, i due protagonisti del Trono Classico hanno avuto una discussione infuocata. In studio gli animi si placano, ma l’esterna di Samantha con Bohdan riaccende l’astio del Ceniccola. Nel frattempo, in studio, alcune persone dubitano delle intenzioni di Bohdan, dal momento che sembra volersi tenere molto distante dalla tronista.

Uomini e Donne, Samantha Curcio furiosa con Alessio e cotta di Bohdan

Samantha Curcio non riesce a fidarsi del corteggiatore Alessio Ceniccola, soprattuto dopo che i suoi colleghi tronisti le hanno fatto notare che il giovane trascorre il tempo in studio ad osservare le loro corteggiatrici. La tronista è furiosa perché si sarebbe aspettata che, dopo lo scontro con Bohdan, il Ceniccola avrebbe voluto vederla in camerino e, invece, è stata lei ad averlo rincorso. Alessio e Samantha hanno avuto un durissimo faccia a faccia, durante il quale la Curcio ha sottolineato come il corteggiatore si sia difeso per puro egocentrismo, piuttosto che difendere la loro complicità davanti al rivale.

In studio, il protagonista del Trono Classico dichiara di non aver osservato le corteggiatrici di Giacomo e Massimiliano, ma di essersi girato per non osservare Samantha vicino a Bohdan. Il Czerny sembra poco persuaso da questa spiegazione, ma Alessio ammette: “Io sono abituato a chiarire subito. Non sono andato da lei dopo la puntata perché ero nervoso, e volevo prendere del tempo per sbollire in modo da vederla più sereno in settimana. Questo è il motivo per il quale non sono venuta da te”. La Curcio ha ribadito di non aver mai pensato che il corteggiatore fosse uno scansafatiche e che il discorso era molto più ampio.

La cosa che ha fatto scattare la Curcio, tuttavia, è stata la passività di Alessio nei confronti di Bohdan e del rapporto che sta instaurando con lui. Maria De Filippi annuncia che la tronista ha rivisto in esterna Bohdan e manda in onda il video. Tra i due c’è complicità sebbene ancora entrambi hanno scelto di non sbilanciarsi troppo. Il nuovo corteggiatore ha dichiarato di sentirsi molto attratto dalla Curcio, ma di non voler subito dare un bacio perché è abituato ad aspettare. “Io non sono una santo, lei è una ragazza che a me piace molto e sono qui per lei”, ha dichiarato Bohdan dopo essere stato attaccato dal rivale che non crede nella sua buona fede. Samantha ammette che avrebbe voluto il contatto fisico, poi si rivolge ad Alessio confermando che anche da lui si sarebbe aspettata un'altra reazione.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.