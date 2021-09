Uomini e Donne, Veronica Ursida pronta a tornare? Parla la Dama

Gossip TV

Veronica Ursida parla della possibilità di tornare nel parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne.

La nuova edizione di Uomini e Donne è pronta a debuttare su Canale5 il 13 settembre 2021, con i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Sebbene assente durante le prime registrazioni del dating show di Maria De Filippi, Veronica Ursida rimane una delle dame più amate nella storia del programma e, proprio per questo, molti fan hanno chiesto se quest’anno è previsto il suo ritorno nel parterre femminile. Ecco cosa ha risposto la dama alle domande dei più curiosi su Instagram.

Uomini e Donne, Veronica Ursida torna nel Trono Over?

Uomini e Donne si prepara a debuttare su Canale5 con una nuova edizione, che si preannuncia ricca di colpi di scena ed estremamente imprevedibile. Negli ultimi giorni si sono tenute le prime registrazioni, che hanno svelato il bacio tra Ida Platano e un nuovo cavaliere, ma anche diverse baruffe in studio come quella che scoppierà tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, alla gogna per aver deciso di rifare il seno. Grandi novità anche nel Trono Classico, dove per la prima volta troveremo una tronista che ha compiuto la transizione per diventare donna, ovvero Andrea Nicole che ha parlato della reazione dei suoi corteggiatori, dopo aver ascoltato la sua storia personale.

Nel parterre del Trono Over tornano Armando Incarnato, Biagio Di Maro, Isabella Ricci mentre continua ad essere assente un volto molto amato del programma: Veronica Ursida. La bionda dama, dopo la rottura burrascosa con l’Incarnato, è tornata in studio per parlare della polemica che l’ha coinvolta a causa dell’amica Aurora Tropea, ma a quanto sembra la redazione non ha ritenuto necessario farla tornare in pianta stabile nel programma.

Nonostante sia grata a Uomini e Donne, Veronica ha confessato ai fan su Instagram, che le chiedono sempre più insistentemente quando e se farà ritorno in studio, di non aver intenzione di prendere parte al cast del Trono Over. “Sinceramente non è nei miei piani in questo momento. Spero partano delle cose lavorative le quali mi porterebbero molte soddisfazioni. A quel punto non potrei nemmeno! Ma come ho sempre detto: mai dire mai nella vita! E sono grata alla trasmissione per molte cose”, questa la confessione della Ursida.

