Uomini e Donne, Veronica Ursida pronta a entrare nella Casa del Grande Fratello?: "Sarebbe l'ideale per me"

L'ex dama Veronica Ursida rivela il suo sogno di entrare nella Casa del Grande Fratello.

Veronica Ursida è stata una delle protagoniste più chiacchierate delle ultime stagioni di Uomini e Donne. Intervistata da Francesco Fredella, in diretta su RTL 102.5 News nella rubrica Trends&Celebritie, l'ex dama del parterre over ha parlato della sua attuale situazione sentimentale e di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello.

Veronica Ursida: da Uomini e Donne al Gf Vip? Parla lei

Veronica tornerà nel parterre di Uomini e Donne? Ospite a RTL 102.5, la donna ha rivelato di essere single e alla ricerca del grande amore: "Tornare a Uomini e Donne? Parlando di questo ma al momento non è nei miei progetti, poi io dico ‘mai dire mai’, nella vita non si sa mai! Loro, in qualche modo, mi hanno dato una piccola strada e poi ho lasciato un bellissimo ricordo, quindi potrebbe anche capitare, anche perché io sono single, quindi...".

"Cerco un uomo che mi lasci stare tranquilla, deve essere simpatico e galante nei miei confronti" ha aggiunto l'ex dama del trono over di Uomini e Donne "Affascinante, non cerco il bellone o chissà cosa, ma mi deve rendere tranquilla, serena. Visto che gli uomini che ho incontrato finora non mi facevano stare serena, meglio stare da sola".

La Ursida ha infine confessato che le piacerebbe partecipare al Grande Fratello, il popolare reality show di Canale 5: "Sarebbe la cornice ideale per me. All’interno di Uomini e Donne si è vista una parte e basta di Veronica. Non sono riuscita invece a mostrare la mia solarità, la mia enorgia, la capacità di prendersi anche in giro [...] Lì potrebbe invece essere perfetto anche per trovare una persona, lì d’altronde ci vivi 24 ore con lui. Sarebbe una bellissima esperienza".

