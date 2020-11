Uomini e Donne, Veronica Ursida difende Aurora Tropea e si scaglia contro Armando Incarnato

Gossip TV

Veronica Ursida rompe il silenzio dopo la Puntata di Uomini e Donne, difendendo Aurora Tropea e replicando alle accuse di Armando Incarnato.

Veronica Ursida ha deciso di esporsi dopo la messa in onda dell’ultima Puntata di Uomini e Donne. L’ex dama del Trono Over, sentendosi tirare in ballo, ha ringraziato l’amica Aurora Tropea per averla difesa per poi scagliarsi contro Armando Incarnato e Gianni Sperti, che l’hanno accusata di aver mentito con la complicità d Giovanni Longobardi.

Uomini e Donne, Veronica Ursida replica alle accuse di Armando Incarnato

Sebbene sia lontana da diversi mesi dallo studio di Uomini e Donne, dopo la rottura con Giovanni Longobardi che le ha provocato non poche sofferenze, Veronica Ursida continua ad essere al centro delle polemiche. Nel parterre femminile del Trono Over, infatti, c’è l’amica Aurora Tropea che non è esattamente ben accetta da Gianni Sperti, dopo le discussioni delle ultime settimane. L’opinionista ha criticato duramente la dama per la sua cattiveria, accusandola di fingersi limpida e sincera mentre in realtà è sempre pronta a lanciare il sasso, nascondendo la mano. Nonostante le durissime critiche dello Sperti, è innegabile che la Tropea sia molto amata dal pubblico del dating show di Canale5, che la difende a spada tratta sui social, accusando Gianni di non essere imparziale nei suoi giudizi. Nella Puntata di ieri, lunedì 16 novembre 2020, ci sono state scintille tra Aurora e Armando Incarnato, che ha tirato in ballo la Ursida. Il cavaliere partenopeo si è inerpicato in un’associazione di fatti, accusando la Tropea di essere finta dal momento che è stata capace di nascondere il complotto ordito dall’amica Veronica e dall’ex Giovanni. Secondo Armando, infatti, la dama avrebbe avuto una storia con il bel cavaliere ben prima di rivelarlo a Uomini e Donne.

Veronica Ursida ringrazia Aurora Tropea, dopo la Puntata di Uomini e Donne

Furiosa con il partenopeo, Aurora ha difeso a spada tratta Veronica e ha chiesto che non si parlasse di una persona non presente in studio, dal momento che è una palese scorrettezza. Dopo aver ascoltato le accuse, mosse anche da Gianni che sembra essersi fatto la medesima idea di Armando, la Ursida si è vista costretta a rompere il silenzio su Instagram, dichiarando: "Voglio ringraziare Aurora, ti voglio bene e grazie di difendermi, so quanto ci stai mettendo per farlo, anche se sono gli altri a tirarmi in ballo. Non voglio che tu stia male, sai quanto di voglio bene… A una persona (Armando Incarnato ndr.) dico No Comment, all’altra (Gianni Sperti ndr.) voglio dire che dopo la prima uscita che ho fatto con Giovanni Longobardi c’è stato il lockdown. Ci siamo sentiti per due mesi ma non stavamo insieme e il primo weekend che abbiamo fatto insieme era dopo la trasmissione". Nel frattempo, il Longobardi ha attaccato duramente la redazione di Uomini e Donne, salvando esclusivamente la De Filippi dalla sua ira. Tra Giovanni e Veronica è finita per sempre e, nonostante il cavaliere abbia ammesso di pensare ancora alla bella dama, non sembra possibile un ritorno di fiamma.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.