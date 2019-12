Uomini e Donne, Veronica e Alessandro subito dopo la scelta, video

Gossip TV

La neo coppia intervistata dalle telecamere di Canale 5.

Oggi, lunedì 16 dicembre, è andata in onda la prima parte del trono classico di Uomini e Donne. Nella puntata di oggi, Veronica Burchielli ha deciso di lasciare il dating show in compagnia dell'ex tronista Alessandro Zarino. I due ragazzi hanno rilasciato un'intervista subito dopo la scelta di andare via insieme.

"Ero tesissima, preoccupatissima - ha dichiarato Veronica alle telecamere di witty - mi chiedevo se saresti venuto in puntata oppure no, avevo tanta paura. Io penso che esistono i percorsi e questo doveva essere il mio e il tuo, se le cose sono andate così vuol dire che doveva andare così."

"Ero stressatissimo, sono stato in ansia - ha proseguito l'ex tronista campano - perché non sapevo quello che sarebbe successo, però ero molto contento di rivederla e di capire cosa provava guardandola negli occhi. Ho capito che qualcosa nel mio cuore c’era, quello che c’è nel tuo me lo dimostrerai, non è facile ricominciare da capo. Ci proviamo."

"Magari è il mio Natale che non passo da sola" , ha concluso la Burchielli.