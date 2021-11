Uomini e Donne, Veronica dopo la scelta di Matteo: "Sono delusa e arrabbiata. Noemi? Non credo sia innamorata"

Gossip TV

Lo sfogo della corteggiatrice Veronica dopo la scelta a Uomini e Donne di Matteo.

Matteo Fioravanti ha deciso di concludere il suo percorso sul trono di Uomini e Donne in compagnia di Noemi Baratto. Una scelta inaspettata che ha spiazzato e deluso la corteggiatrice Veronica Campagna.

Le prime dichiarazioni di Veronica dopo la scelta di Matteo

Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, Veronica ha fatto un bilancio del suo percorso con Matteo: "Quella con Matteo non è stata una conoscenza lunga mesi, alla fine siamo stati insieme da soli in tutto per un’ora e mezza, eppure nonostante questo mi ha lasciato qualcosa. Se una persona mi dà modo di farlo, tendo a legarmi parecchio. I sentimenti che ora come ora provo sono di delusione e rabbia, perché da una settimana all’altra è cambiato tutto e la cosa mi ha raggelata: non c’è stato nulla che mi avesse fatto presagire l’imminente fine di questo percorso, se non una piccolissima discussione che ho visto come uno scalino in più da salire".

"L’esperienza a Uomini e Donne, anche se è durata poco, mi ha insegnato tanto. Penso che tornando indietro mi esporrei molto di più" ha aggiunto la corteggiatrice di Uomini e Donne rivelando di essere rimasta spiazzata dalla scelta del tronista "Ci sono rimasta malissimo. Nell’ultima esterna ci eravamo abbracciati e mi aveva detto che insieme avremmo costruito qualcosa e ci ho creduto [...] È stata una scelta assolutamente inaspettata, soprattutto perché l’ultima volta che con Matteo ci siamo visti da soli mi ha portata sotto casa sua, nel luogo dove è cresciuto, mi ha fatto conoscere il suo cane e mi ha parlato di una parte della sua vita molto delicata e intima".

A proposito di Noemi, Veronica ha confessato: "Era una ragazza completamente opposta a me ma che aveva lo stesso mio scopo, ovvero quello di conquistare Matteo. Mi ha sempre 'infastidita', mi preoccupava ma allo stesso tempo spronava a fare di più per lui. Certo non ho mai basato ciò che ho fatto sul rapporto che si era creato tra loro, anche perché ho un mio carattere e provavo miei sentimenti: erano quelle le uniche cose che per me contavano. Mi sembra una scelta basata quasi esclusivamente sul fattore estetico, non credo che Noemi sia innamorata di Matteo".

