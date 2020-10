Uomini e Donne, "Vattene a Fan**lo": Armando Incarnato senza freni in studio

Gossip TV

Armando Incarnato furioso per il commento di una dama del Trono Over, esce dallo studio di Uomini e Donne e sbotta improvvisamente.

Nella Puntata di oggi, lunedì 5 ottobre 2020, di Uomini e Donne il cavaliere partenopeo più famoso del Trono Over ha perso le staffe. Commosso dal racconto di Nicola e infuriato per le parole di una dama, Armando Incarnato ha mando letteralmente tutti a quel paese ed è uscito dallo studio del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, la sfuriata di Armando Incarnato

Puntata movimentata per i protagonisti di Uomini e Donne. L’appuntamento con il dating show di Maria De Filippi si è aperto sul triangolo formato dal tronista Gianluca De Matteis, Armando Incarnato e dalla corteggiatrice Lucrezia. Il partenopeo e il romano hanno tirato un sospiro di sollievo quando Lucrezia ha rifiutato un nuovo cavaliere. La corteggiatrice, infatti, ha ammesso di essere già in difficoltà con i suoi due pretendenti e di non aver bisogno di ulteriore confusione nel suo cuore e nella sua mente.

Armando ha ballato con Lucrezia, prendendosi una piccola rivincita sul De Matteis. La puntata sembrava, dunque, scorrere placida per il cavaliere fino a quando il racconto di Nicola non ha fatto riaffiorare ricordi dolorosi, e l’Incarnato è scoppiato in lacrime. Maria De Filippi, notando la commozione del partenopeo, ha chiesto spiegazioni ma Armando, con voce rotta, ha preferito lasciare momentaneamente lo studio per non scoppiare a piangere. La scelta dell’Incarnato è stata criticata da una dama, che ha fatto notare come fosse inutile alzarsi dalla sedia per fare scena.

Armando, furioso, si è voltato prima di lasciare il parterre del Trono Over e ha commentato : “Queste sono storie di vita…Vattene a fanc**o”. Il pubblico è scoppiato in un applauso e la dama è rimasta basita dalla replica del cavaliere. Nel frattempo, Gianluca sembra non essersi troppo fossilizzato sulla conoscenza di Lucrezia, e continua a portare nuove corteggiatrici in esterna. Quale sarà il futuro del tronista? Lucrezia capitolerà e sceglierà di frequentare Armando, che dopo tante storie fortunate potrebbe trovare l’anima gemella?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.