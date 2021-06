Uomini e Donne, Vanessa Spoto punge Eugenia Rigotti: “Si sentiva in competizione con me”

Gossip TV

Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone parlano del loro rapporto dopo Uomini e Donne, e l’ex corteggiatrice riserva una frecciatina alla rivale Eugenia Rigotti.

Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone sono più innamorati che mai, nonostante qualche piccola scaramuccia che li porta a scontrarsi, come giusto che sia nelle coppie giovani che ancora devono trovare la propria dimensione. I due protagonisti del Trono Classico hanno parlato del rapporto che si è creato dopo la scelta, e l’ex corteggiatrice ha riservato una bella frecciatina infuocata ai danni della sua ex rivale a Uomini e Donne, Eugenia Rigotti.

Uomini e Donne, Vanessa Spoto contro Eugenia Rigotti

Giovani ed innamorati, Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone sono inseparabili dopo la scelta a Uomini e Donne. Il tronista romano ha fatto un bel percorso nello studio del dating show di Maria De Filippi, accaparrandosi il favore del pubblico e la stima degli opinionisti, prima di scegliere di concludere la sua avventura al fianco della corteggiatrice toscana. Sin dalle prime puntate, l’attenzione del Mollicone è stata catalizzata da Vanessa e dalla rivale Eugenia Rigotti, che ha svelato la verità su ciò che accade dietro le quinte del programma.

Nonostante la Spoto sia ormai felice tra le braccia del ragazzo che desiderava così ardentemente, la toscana non dimentica la rivalità che ha vissuto con la Rigotti, ed è tornata a pungerla sul settimanale Vero. “Non ho mai avuto paura, perché non ho mai sentito la competizione come ha fatto lei”, ha ammesso la Spoto, sottolineando di non essersi mai sentita in difficoltà nel paragone con Eugenia. L’ex corteggiatrice ha dichiarato di non aver sospettato nulla a proposito della scelta di Massimiliano, e di essersi dunque molto commossa per la grande tensione.

“Avevo troppa paura e in più non mi piacevo in nessun modo”, ha confessato la toscana parlando del giorno della scelta in studio. Insomma, le cose procedono a gonfie vele nonostante pochi giorni fa Vanessa abbia raccontato un retroscena su una brutta lite, che ha messo a rischio la serenità di coppia. Nel frattempo, altri due protagonisti di Uomini e Donne si sono ritrovati: stiamo parlando di Elisabetta Simone e Luca Cenerelli, che si dice innamorato della bella dama.