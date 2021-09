Uomini e Donne, Vanessa Spoto: ''Massimiliano ha messo un muro, ha scelto di…''

Gossip TV

Vanessa Spoto rivela la sua verità sull’addio a Massimiliano Mollicone dopo l’intensa storia d’amore.

Vanessa Spoto è rimasta molto ferita dall’epilogo della sua storia d’amore con Massimiliano Mollicone. Dopo l’addio a Uomini e Donne, sembrava che la giovane coppia stesse vivendo un momento spensierato e felice, ma la bolla è scoppiata improvvisamente, lasciando la corteggiatrice toscana con l’amaro in bocca. Ecco cosa ha rivelato la Spoto al magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Vanessa Spoto ferita da Massimiliano Mollicone

Dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone hanno vissuto una storia d’amore molto intensa, che sembrava poter durare nel tempo grazie al forte sentimento che li legava. L’annuncio della rottura, dunque, ha colto tutti di sorpresa e la corteggiatrice toscana si è mostrata decisamente provata dalla situazione. Mentre Massimiliano ha raccontato la sua verità sul rapporto con la Spoto, lei si è lasciata andare a qualche confessione sul settimanale del programma di Maria De Filippi.

“Mi sono buttata a capofitto nella storia con Massimiliano: eravamo sempre insieme, pensavo sola a lui e poco a me […] Abbiamo preferito non dare troppe spiegazioni, ma la verità dei fatti è non avevano più d’accordo. Eravamo diversi, ma ne resta un bel ricordo […] Questa rottura è arrivata dopo due settimane di stallo. Massimiliano mi ha detto che eravamo diversi su tante cose e, per certi versi, sono d’accordo. Abbiamo litigato molto poco, perché lui si è tenuto mote cose per sé e me le ha elencate quando sembrava non ci fosse più intenzione di risolverle. Non ho da dire nulla a riguardo: lui ha preso questa decisione e io mi sono comportata di conseguenza. L’unica cosa che mi dispiace è di essermi trova sempre un muro davanti. Percepivo che Massimiliano ogni volta preferisse rivolvere le cose per conto suo, senza condividerle con me. E in questa storia mi sarebbe piaciuto essere più partecipe”, ha raccontato la Spoto.

Secondo la corteggiatrice non sarebbe stata la convivenza la problematica principale di questo rapporto, ma la mancanza di desiderio di confronto: “Lui ha parlato di problemi legati alla convivenza e del fatto che stessimo sempre insieme. Dal mio canto credo sia normale avere voglia di viversi il proprio fidanzato dopo averlo desiderato per tanti mesi. Abbiamo affrontato una convivenza con tutta la sua famiglia, non da soli, e questo ha necessariamente pesato. Io amavo Massimiliano con tutta me stessa, ma nell’ultimo periodo ho iniziato a vederlo distante non mi sentivo più amata […] Lui mi ha lasciato le mie cose e non c’è stato dialogo. Mi sarebbe piaciuto trovare una soluzione, ma non abbiamo mai avuto un vero e proprio confronto […] Forse mi pento solo di aver dato troppo. Pensavo di aver trovato davvero qualcuno con cui costruire il futuro”. Ora, Vanessa pensa al futuro ed è grata di aver potuto essere protagonista di un’esperienza unica, che per un periodo l’ha resa davvero felice.

