Uomini e Donne, Vanessa Spoto insultata sui social: Massimiliano Mollicone furioso

Gossip TV

Vanessa Spoto viene presa di mira dagli haters per il suo aspetto fisico e il fidanzato Massimiliano Mollicone esplode, difendendola.

La stagione di Uomini e Donne si è conclusa ormai da diverse settimane e i tronisti hanno fatto la propria scelta, vivendo momenti sereni e spensierati lontano dalle telecamere. Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone sono innamorati più che mai, ma forse questa felicità inizia ad infastidire i soliti ‘leoni da tastiera’, che si sono rivoltati contro l’ex corteggiatrice del Trono Classico, muovendo insulti pesanti sul suo aspetto fisico. Furioso, il Mollicone è intervenuto, difendendo a spada tratta la Spoto.

Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone contro gli haters di Vanessa Spoto

Dopo diversi mesi di indecisione, diviso tra Vanessa Spoto e Eugenia Rigotti, Massimiliano Mollicone ha fatto la sua scelta, lasciando lo studio di Uomini e Donne con la corteggiatrice toscana. Tra i due c’è una bellissima intesa, nonostante qualche lite che intervalla i momenti più intensi vissuti insieme. La giovane coppia del Trono Classico piace a molti utenti del web, che si sono avvicinati al loro mondo osservando con quanta spontaneità si amano, mentre sembra infastidire altri che forse avrebbero preferito vedere la Rigotti al fianco del tronista romana. Nelle ultime ore, stanca dei continui insulti da parte degli haters, Vanessa si è difesa dall’ennesima accusa mossa al suo aspetto fisico.

“Volevo parlare in primis alle ragazze, ho letto molti commenti anche di ragazze, in cui venivo giudicata per il mio seno. Offesa in realtà. Ho letto commenti del tipo 'hai le te**e flosce, non ti si possono guardare'. Io non mi vergogno a dire che non ho un seno bellissimo e che ho avuto problemi con il seno, l’unica cosa che io dico è che prima cosa nessuno è nato perfetto e seconda cosa io ci penserei due volte prima di scrivere queste cose perché ci sono veramente tante ragazze che ne soffrono”, ha dichiarato la Spoto, invitando il mondo femminile a ostacolare il body shaming piuttosto che diventarne principali fautrici.

Sulla questione ha voluto dire la sua anche il Mollicone, che ha tuonato su Instagram: “Se una persona non vi piace per l’aspetto fisico, c’è una cosa un dettaglio che vi da fastidio non lo seguite. esiste la libertà di decisione, nessuno vi obbliga a seguirci nessuno vi obbliga a commentarci […] Se avete questo problema andate dallo psicologo, andatevene in palestra, fatevi un allenamento, fatevi una vita”. Cosa ne pensate delle parole di tronista?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.