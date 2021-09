Uomini e Donne, Vanessa Spoto contro Massimiliano Mollicone: ''Mi sento presa in giro''

Gossip TV

Vanessa Spoto commenta il presunto ritorno di fiamma tra Massimiliano Mollicone ed Eugenia Rigotti.

Nelle ultime ore, la notizia del presunto riavvicinamento tra Eugenia Rigotti e Massimiliano Mollicone è rimbalzata su tutti i social. L’ex tronista di Uomini e Donne, single dopo la rottura con Vanessa Spoto, è tornato dalla corteggiatrice che rifiutò nello studio di Maria De Filippi? La Spoto commenta caustica la possibilità di un ritorno di fiamma tra la rivale e il suo ex fidanzato.

Uomini e Donne, Vanessa Spoto amareggiata: lo sfogo

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto si sono detti addio pochi mesi dopo la scelta nello studio di Uomini e Donne, lasciando senza parole i fan che sin dal primo momento hanno sostenuto questa storia d’amore. La coppia, dopo mesi trascorsi a stretto contatto, ha iniziato progressivamente ad allontanarsi fino all’annuncio ufficiale della rottura, avvenuta a causa di incompatibilità caratteriali troppo evidenti. La Spoto si è mostrata decisamente provata dall’epilogo della sua favola con il romano, che invece ha preferito nascondere le proprie sensazioni sulla vicenda e concentrarsi su altro.

Nelle ultime ore, una segnalazione ha creato un vero e proprio scandalo che sembra aver ferito molto Vanessa. Stando ad un fan di Deianira Marzano, Massimiliano sarebbe tornato da Eugenia Rigotti, trascorrendo con lei qualche giorno a Trento. La corteggiatrice è stata la “non-scelta” del romano, nonostante in molti avrebbero scommesso sul fatto che il Mollicone volesse lasciare lo studio proprio con lei, dato il loro affiatamento. La notizia di un presunto ritorno di fiamma ha fatto infuriare la Spoto, che ha commentato caustica nelle sue Ig Stories.

“Buongiorno a tutti. Stamattina sono stata un po’ a riflettere sulla notizia che è uscita. personalmente, in cuor mio, se fosse così mi sento non presa in giro, di più. Non starò a dire nient’altro perché è la sua vita e fa ciò che vuole. Non si gioca con i sentimenti delle persone”. Le parole di Vanessa fanno pensare che la corteggiatrice abbia dei legittimi dubbi per supporre che l’indiscrezione sia reale, anche se dai diretti interessati ancora nessuna conferma ufficiale.

