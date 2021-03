Uomini e Donne, Valentina Autiero sulla scelta di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: "Le risposte le darà il tempo"

Gossip TV

Valentina rompe il silenzio dopo la scelta di Roberta e Riccardo a Uomini e Donne.

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne abbiamo assistito alla scelta di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Intervistata dal settimanale ufficiale del programma, l'ex dama Valentina Autiero ha commentato la decisione della sua amica di lasciare definitivamente il parterre over insieme al cavaliere tarantino.

Valentina Autiero commenta la scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua a Uomini e Donne

"Inizialmente le avevo consigliato di lasciar perdere Riccardo: non sono mai stata a favore delle minestre riscaldate, ma è giusto che ciascuno si lasci guidare solo dai propri sentimenti " ha dichiarato Valentina al magazine di Uomini e Donne commentando la scelta di Roberta "Penso che abbia fatto bene a darsi una possibilità: uscire dal programma con lui è stata la scelta più corretta. Tutto ciò che potevano conoscere l’uno dell’altra, all’interno della trasmissione, lo hanno scoperto, quindi viversi fuori era il successivo passaggio. Non era giusto continuare con questo tira e molla. Non so come andrà tra loro, ma credo che farà bene a entrambi affrontare qualsiasi difficoltà lontano dalle telecamere e dal giudizio degli altri".

In questi anni, la Autiero e la Di Padua si sono sempre supportare e sopportate a vicenda, condividendo insieme il percorso all’interno della trasmissione: "A Roberta ho sempre detto che non tutti gli uomini sono fatti nello stesso modo. È una questione di sensibilità, e Riccardo sembra una persona che non vive con la testa separata dal corpo. Quando hanno raccontato delle difficoltà che avevano nel creare una loro intimità, ho compreso lui, ma anche il dispiacere di lei nel non sentirsi desiderata. Riccardo è un tipo tutt’altro che scontato e l’unico modo di scoprirlo è vivendolo".

Valentina ha rivelato di essere molto felice per la neo coppia di Uomini e Donne, ma che le risposte le darà solo il tempo: "Credo che tra loro si sia creato un legame molto forte, soprattutto perché Roberta è una persona capace di renderlo più spensierato. Ida era più simile a lui e, alla lunga, due caratteri così vicini rischiano di appesantirsi a vicenda. Roberta è una donna con cui si può discutere, ma che sa mettere un punto alle liti e andare avanti. L’ho scoperto in prima persona, quando ci sono stati dei piccoli dissapori anche tra di noi. Credo che, indipendentemente da ciò che sarà, è giusto darsi una chance, soprattutto perché Riccardo le è sempre piaciuto. Le risposte, la verità si scoprirà solo con il tempo".

