Uomini e Donne, Valentina Autiero spaventa i fan: ecco cosa è successo

L’ex dama di Uomini e Donne, Valentina Autiero, sta vivendo un periodo di fragilità e i fan accorrono in suo soccorso.

Momento no per Valentina Autiero. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne non ha fatto mistero di star vivendo un periodo di grande fragilità emotiva, pubblicando alcune Ig Stories eloquenti che hanno immediatamente allarmato i fan. Tempestata di domande e supportata dai seguaci, Valentina si è lasciata andare ad uno sfogo.

Uomini e Donne, fan preoccupati per Valentina Autiero!

Valentina Autiero ha lasciato il maniera definitiva lo studio di Uomini e Donne, dopo una furibonda lite con Aurora Tropea che l’ha messa in crisi. L’ex dama del trono over si è allontanata così dal dating show di Maria De Filippi, e ha ammesso più volte di non essere intenzionata a tornare dopo la polemica che si è scatenata nei suoi confronti. I fan del programma, tuttavia, continuano ad essere affezionati a Valentina che, negli anni, ha dimostrato di essere una donna forte quanto fragile che non ama indossare maschere. Fragilità che, in questo periodo, sembrano aver avuto la meglio sul carattere solare della Autiero.

La romana, infatti, ha pubblicato una serie di Ig Stories eloquenti che descrivono il suo stato d’animo nero e i fan si sono allarmati, chiedendo spiegazioni all’ex dama e cercando di supportarla in ogni modo. Valentina ha confessato di avere molti pensieri per la testa, di sentirsi un po’ svuotata e malinconica, incapace di non viaggiare con la mente tra passato e presente. Mentre Valentina fa chiarezza, sperando di rilassarsi in vacanza dopo un anno difficile, la collega Gemma Galgani potrebbe dire addio a Uomini e Donne.

Si vocifera, infatti, che la dama più chiacchierata del parterre femminile sia in lizza per diventare concorrente ufficiale di un noto reality show di Canale5, dicendo così addio al programma dopo più di dieci anni di presenza fissa. Un duro colpo per gli appassionati della trasmissione che, tuttavia, potranno consolarsi con l’ingresso di Isabella Ricci e la sua innata eleganza.

