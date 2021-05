Uomini e Donne, Valentina Autiero smaschera tutti: "Ridicoli, se aprissi certe Chat..."

Gossip TV

Valentina Autiero, furiosa con alcuni ex colleghi di Uomini e Donne, fa dichiarazioni pesanti e si dice pronta a smascherare tutti!

Nonostante abbia lasciato per sempre lo studio di Uomini e Donne, dopo una lite furiosa con Aurora Tropea, Valentina Autiero continua a seguire le dinamiche del dating show di Maria De Filippi. Osservando una diretta social tra alcune dame del Trono Over che si sono ritrovate a cena insieme, Valentina si infuria e si sfoga, minacciando di smascherare tutti. Ecco cosa è successo alla Autiero e le sue rivelazioni.

Uomini e Donne, Valentina Autiero spara a zero su alcune ex colleghe

Da diversi mesi, Valentina Autiero ha scelto di allontanarsi dal parterre femminile del Trono Over, dopo aver avuto una discussione molto accesa in studio che l’ha fatta sentire messa all’angolo. L’ex dama di Uomini e Donne, tuttavia, continua a seguire con interesse le dinamiche del programma e le rivelazioni di alcune colleghe. Nelle ultime ore, Valentina si è sfogata sui social, senza fare nomi, parlando di incoerenza e di chat che potrebbero mettere tutti a tacere una volta per tutte.

“Vedo certe storie su Instagram di finte amicizie, finti incontri. Se uno con l’altro sapessero quanto si sono sparlati e insultati, mi farei solo un sacco di risate. Mi viene da dire solo una parola, questa: ridicoli. Che poi il detto ‘il più pulito ha la rogna’ è proprio vero. Ma come si fa a sparlare della gente e poi passarci le giornate insieme fintamente, facendo finta di essere amici? Gli amici storici non li avete? Questa è la domanda che mi sono posta oggi a vedere certe cose. Bocca mia taci, telefono mio stati sereno là, perché se dovessi aprire certe chat… è meglio che non continuo”, ha ammesso Valentina.

Come accennato, l’ex dama non fa nomi espliciti ma solo poche ore prima c’è stata una cena documentata sui social tra Aurora Tropea, Veronica Ursida, Maria Tona e Giulia Mastrantoni. Sembra logico pensare che la Autiero, che ha svelato i dettagli della lite censurata dalla redazione, si riferisse proprio a loro!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.