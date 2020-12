Uomini e Donne, Valentina Autiero rivela: "Ho fatto da cupido a Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri ma penso che..."

Gossip TV

Valentina svela un retroscena sul riavvicinamento tra i due protagonisti del parterre over di Uomini e Donne.

Dopo la rottura con Germano Avolio, Valentina Autiero è pronta a rimettersi in gioco per trovare il vero amore. Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, la dama romana ha rivelato di non aver più sentito il cavaliere dopo il loro confronto in studio e commentato il riavvicinamento tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

Valentina Autiero vuota il sacco dopo Uomini e Donne: il retroscena su Roberta e Riccardo

"Germano è e rimane una persona che ha fatto parte della mia e in quanto tale lo rispetto" ha esordito Valentina al magazine di Uomini e Donne "Ho letto che dopo il nostro confronto, specialmente sui social, è stato molto attaccato e questo mi dispiace. È andata come doveva andare: siamo due persone con caratteri diversi, inoltre lui era meno preso e io lo ero di più: così la storia è finita. Sono cose che capitano. In questi casi non esistono vittime e non esistono carnefici. Non so neanche dirle se sarebbe andata in questo modo o meno se alcune persone del parterre non avessero un po’ forzato la nostra uscita".

La Autiero ha poi parlato di un suo possibile ritorno a Uomini e Donne: "Io nella vita sono sempre pronta a rimettermi in gioco, che sia nel programma o meno. Tutto sommato la storia con Germano è stata una frequentazione di un mese e mezzo in cui ci siamo visti una decina di volte; a quasi 41 anni, la fine di una relazione così si metabolizza in una certa maniera. Poi il mio starci male e le mie lacrime sono dovute alla sensibilità che mi contraddistingue, alle emozioni del momento. Con Germano ho fatto passi che non avevo mai fatto con altri della trasmissione, come farlo venire da me e instaura una certa intimità".

La dama di Uomini e Donne ha commentato anche il ritorno di fiamma tra la sua amica Roberta e Riccardo: "Tra Roberta e Riccardo ho fatto un po’ da cupido. Proprio il giorno in cui ho avuto l’ultimo confronto con Germano ho visto dietro le quinte Riccardo e ci siamo salutati: gli ho mandato via messaggio un in bocca al lupo per il suo nuovo percorso. Dopo di che Riccardo nel fine settimana mi ha chiamata per fare quattro chiacchiere e io ero con Roberta, così gliel’ho passato e lei gli ha lanciato l’amo dicendogli 'Se vuoi puoi cercarmi'. Secondo me Roberta dovrebbe chiudere sia con Riccardo che con Michele. Non sono una sostenitrice delle minestre riscaldate e secondo me le storie che ricominciano con certe basi non vanno da nessuna parte".

