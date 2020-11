Gossip TV

Valentina Autiero ha lasciato Uomini e Donne ma confessa che Germano Avolio non è ancora innamorato di lei.

Valentina Autiero ha lasciato lo studio di Uomini e Donne in lacrime. La dama tatuata del Trono Over dell’amato dating show di Canale5 ha deciso di dare una possibilità alla sua relazione con Germano Avolio, sotto suggerimento di Maria De Filippi, sebbene il cavaliere avesse confessato di non essere ancora innamorato di lei. Ora, la Autiero racconta cosa è successo dopo la puntata e quali decisioni ha preso circa la sua conoscenza con Germano.

Uomini e Donne, Valentina Autiero rivela perché ha lasciato il Trono Over

L’uscita di scena di Valentina Autiero è stata tutt’altro che romantica. La dama di Uomini e Donne, dopo le polemiche scoppiate con Aurora Tropea, si è sentita in obbligo e ha voluto dimostrare di essere in cerca dell’amore e non della notorietà. Per questo motivo, Valentina ha lasciato il parterre del Trono Over, sottolineando di voler uscire da sola e non in coppia con Germano Avolio. Intervistata dal magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, la Autiero ha ammesso:

Sono uscita ma non ho deciso di farlo, ho dovuto farlo a causa di Aurora, che è ben diverso. Non è stato bello andare via in quel modo, tra le lacrime […] Ero delusa, confusa: l’ho fatto per dare una dimostrazione ad Aurora, perché Germano stava discutendo con Tina ma come ho detto in trasmissione, sono uscita da sola anche perché lui stesso, quando mi ha seguito fuori dallo studio, mi ha detto che voleva aspettare ancora […] Mi sembra che non sia convinto di noi, innamorato di me, quindi non ha senso ciò che ha fatto visto che la sua intenzione era rimanere nel parterre e frequentarmi lì.

Valentina Autiero e Germano Avolio dopo Uomini e Donne: cosa è successo alla Coppia?

Ma cosa è successo con Germano lontano dai riflettori? Il cavaliere ha dichiarato di non essere innamorato di Valentina ma di provare molto interesse. Nonostante le sue dichiarazioni siano risultate ambigue, l’Avolio ha deciso di seguire la dama fuori dal programma per dare una possibilità a questo rapporto. Valentina ha rivelato cosa è successo subito dopo la fine della Puntata:

La sera dopo l’uscita del programma siamo andati a cena insieme e siamo rimasti insieme anche la notte ma io ho pianto tantissimo anche prima prima di addormentarmi e poi quando mi sono svegliata, anche perché lui non ha fatto altro che ribadirmi ancora che non è innamorato e che avrebbe preferito frequentarci nel programma. Quello che mi ha deluso è che secondo me lui avrebbe dovuto, se è così che la pensa, non seguirmi e dire quello che pensava […] Mi sembra una persona diversa in studio rispetto a quella che è fuori, quindi avrei avuto il bisogno di capire meglio, prima di andare via dal programma, se il vero Germano è quello che ho conosciuto dietro le telecamere o quello che mostra di essere davanti […] Dopo che Aurora mi ha attaccata la prima volta, Germano era diventato molto freddo: per questo mi sarei data un paio di settimane per capire se era una storia che poteva andare o meno. Non sarebbero durati certo per sempre i miei dubbi e, nel bene e nel male, il nostro percorso nel programma sarebbe finito. Adesso, la Autiero nutre dubbi ancora più profondi sulla relazione con Germano, dovuto anche al fatto che il cavaliere sia sembrato incoerente nei suoi riguardi.

Ancora amareggiata per come si è concluso il suo percorso a Uomini e Donne e decisa a non tornare in studio, per evitare le polemiche che inevitabilmente si leverebbero immediatamente, Valentina ha raccontato quali sono le sue aspettative sull'Avolio:

Vorrei che dimostrasse quello che prova. Io per Germano ci sono, ma adesso lui mi è un po’ scaduto. Sono in una fase in cui voglio capire se si può costruire qualcosa ma adesso sta a lui muoversi per farmi capire che con me vuole stare una volta per tutte. Lui vorrebbe da me delle conferme, ma non è così che funziona. È stato lui a dire che usciva per me e o dal canto mio sono stata molto chiara: sono uscita da sola […] Avrei quasi preferito che avesse detto a Maria di voler rimanere dentro, che non era sicuro di me… Almeno in quel caso avrebbe una posizione coerente con quello che fino a cinque minuti prima mi aveva detto dietro le quinte: ossia che non era certo di me.

