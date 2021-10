Uomini e Donne, Ursula Bennardo vuota il sacco: ''Sossio Aruta è tornato a casa, ma…''

Gossip TV

Dopo la notizia della rottura, Ursula Bennardo parla del rapporto attuale con Sossio Aruta e dei dettagli della loro terribile discussione.

Dopo quattro anni d’amore, una convivenza avviata e la nascita della figlia Bianca, si è abbattuta una crisi profondissima su Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, ad un passo dalle nozze, hanno avuto una terribile discussione che ha portato il cavaliere ad annunciare la rottura definitiva su Instagram. Dopo le polemiche che si sono scatenate a causa del gesto di Sossio, la Bennardo spiega cosa è successo realmente e come è la situazione ad oggi.

Uomini e Donne, Ursula Bennardo: la verità su Sossio Aruta

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati? L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha sorpreso tutti, pubblicato un post su Instagram nel quale parlava apertamente della rottura con la sua promessa sposa. La notizia ha fatto il giro del web, spingendo Ursula a prendere una posizione nonostante il desiderio di tenere tale questione riservata, per tutelare anche i figli. Ad un passo dalle nozze, programmate e progettate con tanto amore e dedizione dalla Bennardo, le problematiche di coppia sono emerse più forti che mai e hanno obbligato Ursula ad allontanare Sossio.

“Siamo andati subito a convivere a dicembre e a febbraio ero in dolce attesa. Più volte, anche durante la gravidanza, abbiamo avuto tanti problemi. La redazione di Uomini e Donne lo sapeva e ci tutelava, non abbiamo mai raccontato i nostri momenti difficili in tv. Ci siamo lasciati, allontanati più volte, ma poi tornavamo sempre insieme […] Sono problemi caratteriali. Sossio non immaginava forse di trovarsi davanti a un carattere forte. Nelle liti è stato sempre acceso, cosa che ogni volta rendeva difficile fare la pace”, ha spiegato la dama al settimanale ufficiale di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Sossio torna da Ursula ma lei...

A seguito di una brutta discussione, avvenuta i primi di settembre che li aveva portati ad allontanarsi, il sedici settembre Sossio e Ursula si sono affrontati in un lite furiosa tanto che l’ex dama ha chiesto al promesso sposo di lasciare la casa. “Non volevo stare un altro minuto della mia vita così, anche perché negli ultimi mesi mi sentivo cupa, triste. E stavo riflettendo anche sull’opportunità di sposarsi. Lui di fronte a questi discorsi ha fatto le valigie e se ne è andato via. Io ero molto ferma sulla mia decisione, ma non mi sarei mai aspettata la sera di vedere quel post. Avrei aspettato almeno un mese a comunicarlo pubblicamente, dopo aver accettato e metabolizzato. Lui ha fatto una cavolata, forse per provocarmi […] Ci sono stata molo male, non mi sono sentita rispettata e da una giorno all’altro sono stata travolta dalla bufera social”, ha spiegato la Bennardo.

Ma cosa è successo nelle ultime ore tra i due? Sossio è tornato sui suoi passi, e Ursula ha raccontato di sentirsi in trappola schiacciata dalla consapevolezza di voler stare sola, e da quella di dover preservare l’armonia familiare a dispetto dei proprio sentimenti. Al momento, dunque, Sossio e Ursula non hanno messo la parola fine alla loro relazione, anche se la Bennardo ha chiarito di voler prima di tutto star bene con sé stessa, anche se ciò potrebbe comprendere l’addio definitivo all’Aruta.

