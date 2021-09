Uomini e Donne, Ursula Bennardo parla di Sossio: "Scombussolata, destabilizzata, i miei figli lo hanno saputo dai social"

Gossip TV

Lo sfogo dell'ex dama pugliese del trono over di Uomini e Donne.

Ursula Bennardo è tornata a parlare della fine della storia con Sossio Aruta, l'ex cavaliere conosciuto nel trono over di Uomini e Donne. Qualche giorno fa, il calciatore campano ha annunciato sui social la fine della sua relazione con l'ex dama pugliese. Un annuncio che ha colto tutti di sorpresa, persino Ursula.

Aruta, successivamente, si è scusato per la modalità utilizzata ma ha anche ribadito la rottura con la Bennardo. La coppia ha lasciato il programma di Uomini e Donne nel 2019. Dalla loro relazione è nata la piccola Bianca nata ad ottobre dello stesso anno. Sossio e Ursula avevano annunciato anche le nozze, previste nel 2022 e rimandato l'anno scorso a causa della pandemia.

Poco fa c'è stato un nuovo intervento di Ursula che ha raccontato di sentirsi "scombussolata e destabilizzata" dalla situazione che sta vivendo:

"Buongiorno a tutti - ha esordito la 39enne pugliese su Instagram - come avete visto mi sono presa un po' di tempo, perché dovevo riflettere e dovevo trovare anche delle parole giuste da dirvi, in quanto non ero pronta assolutamente a parlarne, quindi non vi avrei tenuto sicuramente nascosto per tantissimo tempo questa cosa che è successa giovedì che ci ha portato ad allontanarci però, nello stesso tempo, avrei aspettato tanto tanto evitando il discorso, non mentendovi ma evitandolo."

"Quindi mi sono ritrovata invece inaspettatamente questa uscita di Sossio che sapete che purtroppo a volte è istintivo e immaturo, fa delle grandissime cazzate e quindi mi sono ritrovata in questa situazione, dover affrontare anche tutti, tutto, i miei figli che non sapevano ancora nulla perché è successo tutto la mattina ed è andato via all'ora di pranzo, verso le 2..quindi non ho avuto modo ancora praticamente di non poterne parlare con loro, quindi anche loro lo hanno appreso dai social, è stato veramente umiliante, chi mi conosce personalmente sa che ho tantissima dignità ho tantissimo rispetto della mia famiglia e che mai e poi mai avrei consentito una cosa del genere, rendere pubblica una cosa così grave subito..."

"E' stata solo una sua iniziativa - ha proseguito - io mi ritrovo oggi un po' scombussolata perché ancora ovviamente non mi va di parlarne, voglio ritornare, cancellare questi giorni, mi sono allontanata da tutto non solo da voi, mi hanno proprio destabilizzata... e quindi occuparmi di tutto, come se nulla fosse successo, magari in questo vi insegnerò visto che purtroppo è una cosa che ho già vissuto, come essere forte, come superare tutto o come indossare lo stesso sorriso, nonostante ci possano essere situazioni che inizialmente te lo rubano o te lo tolgono, quindi vedremo, ripeto proverò a comportami normalmente poi piano piano quando sarò pronta vi prometto che ne parlerò."

