Uomini e Donne, Ursula Bennardo furiosa: ''Rifiutato soldi delle interviste, non ne avrei parlato''

Ursula Bennardo sbotta dopo essere stata accusata di voler vendere la storia della sua rottura con Sossio Aruta ai giornali.

La notizia della rottura tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo ha lasciato i fan di Uomini e Donne senza parole. Accusata di volersi approfittare dall’attenzione mediatica derivata dalla separazione repentina, vendendo la storia ai giornali di gossip in cambio di soldi, l’ex dama del Trono Over ha sbottato su Instagram.

Uomini e Donne, lo sfogo di Ursula Bennardo

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati. La coppia si è conosciuta nello studio di Uomini e Donne e, dopo diversi tira e molla, è tornata insieme sancendo l’unione con la nascita della figlia Bianca. La splendida famiglia allargata sembrava essere pronta per le nozze, rinviate a causa della gravidanza e del Covid, poi il fulmine a ciel sereno: Sossio ha annunciato sui social la rottura. Ursula si è mostrata molto ferita dalle parole del suo ex compagno, ammettendo che avrebbe voluto tenere privata la questione invece di darla in pasto al popolo del web, mettendo in difficoltà l’intera famiglia e facendo soffrire i figli, che hanno scoperto tutto proprio sui social.

Nelle ultime ore, dopo essere stata accusata di voler ricavare un compenso da questa situazione grazie alle interviste, la Bennardo è esplosa e ha spiegato: “Assolutamente no, ho rifiutato anche dei soldi! Forse non é chiaro che giovedì è andato via di casa e oggi è martedì… se non fosse stato per la sua immaturità non ne avrei parlato prima di un mese […] Assolutamente no, non avrei mai acconsentito, é assurdo. Una famiglia dichiara una rottura su delle basi definite, non per rabbia o per paura”.

Inoltre, l’ex dama ha fatto sapere di non aver intenzione di raccontare la vicenda nello studio di Maria De Filippi, dal momento che ora sta ancora soffrendo troppo. Nel frattempo, a Uomini e Donne tornano a galla vecchi rancori tra Ida Platano e Armando Incarnato, che si affrontano senza esclusione di colpi durante la puntata.

