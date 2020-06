Uomini e Donne, un ex corteggiatore di Gemma Galgani diventa accompagnatore: "Finto amante e fidanzato"

Gossip TV

Juan Luis Ciano, ex corteggiatore di Gemma Galgani, ha deciso di intraprendere una carriera inaspettata e si presenta come accompagnatore per donne sole, con tanto di scheda di presentazione sul web.

Gemma Galgani è la dama più chiacchierata del trono over di Uomini e Donne. Questa volta, tuttavia, la torinese è indirettamente al centro del gossip, a causa della nuova professione di uno dei suoi corteggiatori più famosi dell'ultima edizione: Juan Luis Ciano.

Uomini e Donne, Juan Luis Ciano diventa un accompagnatore dopo Gemma Galgani

Nello studio del dating show di Maria De Filippi non mancano mai nuovi corteggiatori per Gemma Galgani. La dama torinese, dopo essere rimasta scottata dalle sue relazione passate, in particolare dalla rottura con Giorgio Manetti, sembra aver deciso di non fidarsi troppo degli uomini e di indagare a fondo le loro intenzioni. Per questo, poco prima del lockdown, la Galgani aveva deciso di chiudere definitivamente la conoscenza con l’affascinante Juan Luis Ciano. Il cavaliere, infatti, è stato accusato di trovarsi a Uomini e Donne per pubblicità e non per reale interesse nei confronti della dama.

Archiviata la relazione con Juan, Gemma ha trovato un nuovo e ben più giovane spasimante. Si tratta di Nicola Vivarelli, un ventiseienne che le ha rubato il cuore. Dopo la fine delle riprese e la conclusione della stagione del programma, Nicola e Gemma sono stati avvistati insieme per le vie di Roma e sembra che questa conoscenza, molto discussa, continui a gonfie vele. Mentre la Galgani prova ad innamorarsi ancora, il Ciano ha deciso di voltare pagina e intraprendere una nuova avventura professionale, nei panni di accompagnatore.

A segnalare quanto riportato è stato il portale 'IsaeChia', che ha scoperto la pagina personale dell’ex cavaliere che si dichiara a disposizione per i seguenti incarichi:

Accompagnatore, Autista Privato, Regalo di compleanno, Addio al nubilato, Interpretazione di ruoli, Finto amante/fidanzato/marito/collega/social media, Festa privata, Personal shopper, Cena, Cerimonie, Cene di gala, Meeting.

Uomini e Donne, Juan Luis Ciano dimentica Gemma Galgani e diventa un accompagnatore

Sul portale è presente anche la scheda di Juan, che si descrive così:

Sono un uomo maturo, discreto, solare, di classe, elegante e raffinato, eloquente, dolce, sincero, passionale, pronto ad ascoltare e adattarmi in qualsiasi circostanza ed ambiente, mi piace donare la felicità e la dolcezza a chi cerca la profondità al di fuori della superficie del proprio quotidiano, nel voler scegliere da qualsiasi punto di vista ed interfacciarsi con un uomo che ha ancora tanto da dare. Mi piace stare a contattato con la Donna che chiede la mia partecipazione, dando il meglio di me stesso, in qualsiasi circostanza per quanto concerne, Personal shopper per scegliere con gusto ed insieme i vestiti e gli accessori più belli che la rendono fantastica.

Cosa penserà Gemma di questa scelta? Scopri le ultime news sul trono classico e il trono over di Uomini e Donne.