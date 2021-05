Uomini e Donne, ultima Puntata: Elisabetta Simone volta pagina, Nicola Vivarelli preso da Eleonora

Gossip TV

Nell'ultima Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Elisabetta Simone ha voltato pagina con Marco, mentre Nicola Vivarelli conferma il suo interesse per Eleonora.

La stagione di Uomini e Donne si è conclusa con l’ultima Puntata che, come sempre, ha riservato colpi di scena al pubblico del dating show di Canale5. Mentre Nicola Vivarelli ha confermato il suo interesse per Eleonora, nonostante tra loro ci fosse stato un disguido, Elisabetta Simone ha voltato pagina dopo l’addio a Luca Cenerelli, e continua ad uscire con l’affascinante Marco con il quale c’è stato più di un bacio.

Uomini e Donne, Nicola Vivarelli ed Eleonora: tutto a gonfie vele

Dopo essere approdato nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Gemma Galgani, Nicola Vivarelli è rimasto nel parterre maschile del Trono Over nella speranza di trovare la sua anima gemella. Il giovane cavaliere è finito spesso al centro delle polemiche, accusato di aver preso in giro la Galgani e poi ripreso dalla dama torinese per avere l’abitudine di commentare tutto ciò che la riguarda. Con Gemma, nonostante gli alti e bassi, sembra che si siano i presupposti per una bella amicizia, nonostante Armando Incarnato continua a sostenere che Nicola vuole solamente trarre vantaggio dalla popolarità della dama. Nel frattempo, in studio è approdata la bella Eleonora che sembra andare molto d’accordo con il Vivarelli. Nel corso dell’ultima puntata, Nicola conferma di essere molto attratto da Eleonora e di aver scambiato con lei baci ed effusioni. La giovane si è sentita troppo esposta nel corso degli ultimi appuntamenti del dating show di Canale5, avendo frainteso le parole di Nicola ma adesso tutto è risolto. Maria De Filippi chiede ai due se vogliono continuare a frequentarsi con l’arrivo dell’estate e la risposta è affermativa.

Elisabetta Simone dimentica Luca: cosa è successo a Uomini e Donne

Dopo mesi trascorsi a cercare di comprendere Luca Cenerelli, attendendo pazientemente i suoi tempi nonostante il cavaliere continuasse a frequentare anche altre donne. In lacrime e con il cuore infranto, Elisabetta ha detto basta e ha chiesto a Luca di prendere le distanze, lasciandole vivere nuove avventure. Così, la Simone si è avvicinata a Marco, un cavaliere decisamente affascinante e romantico, che ha aspettato che la dama fosse più serena per tentare il suo approccio. Elisabetta, finalmente sorridente, annuncia al centro dello studio di aver baciato Marco. Il cavaliere è sereno e lei lo ringrazia per essere riuscito a metterla a proprio agio in un momento delicato della sua vita. Marco rifiuta il corteggiamento di una dama approdata a Uomini e Donne per conoscerlo, e conferma di voler continuare a vivere la relazione con la Simone. Questa coppia sboccerà durante l’estate?

Uomini e Donne, ultima lite di stagione per Gemma e Tina

In studio arriva una coppia che ha lasciato lo studio di Uomini e Donne mesi fa e che è più innamorata che mai ovvero Alessandro e Stefania. I due si sono trovati e hanno lasciato il programma in breve tempo, dopo un vero e proprio colpo di fulmine. Il racconto di Alessandro e Stefania commuove molto Gemma Galgani, che non riesce a trattenere le lacrime. Osservando la reazione della dama torinese, Tina Cipollari perde la pazienza e invita la donna a trattenere le proprie emozioni. Gemma scatta, chiedendo rispetto per la sua sensibilità, mentre Gianni Sperti fa notare come Isabella Ricci sia rimasta impassibile. La dama ammette di essere felice per questa bella coppia, ma di non riuscire a sentirsi così coinvolta al punto di commuoversi. Insomma, anche nel corso dell’ultima Puntata, Tina e Gemma hanno trovato il modo di litigare!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.