Uomini e Donne, ufficiale: Daniele Dal Moro è il nuovo tronista

Gossip TV

Svelato il nome del nuovo protagonista del trono classico.

È ufficiale! Daniele Dal Moro, ex concorrente e semifinalista della sedicesima edizione del Grande Fratello, è il nuovo tronista di Uomini e Donne. A rivelarlo è la pagina ufficiale di WittyTv che, sui social, ha condiviso il video di presentazione del ragazzo.

La presentazione ufficiae del nuovo tronista di Uomini e Donne

È stata finalmente svelata l'identità del nuovo tronista di Uomini e Donne. Lui è Daniele, classe 1990, imprenditore e modello ed ex fidanzato di Martina Nasoni, la vincitrice dell'ultima edizione Nip del Grande Fratello. Per il bel veronese, che prenderà il posto di Giulio Raselli ormai vicinissimo alla scelta, non sarà la prima volta nel dating show di Maria De Filippi. Dal Moro infatti, ha già partecipato al programma diversi anni fa come corteggiatore di Sonia Lorenzini.

A dare l'annuncio ufficiale ci ha pensato WittyTv che ha pubblicato il video di presentazione dell'ex gieffino: "Mi chiamo Daniele, ho 29 anni e vengo da Verona. Ho partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello, è stata un'esperienza incredibile che mi ha dato tanto. Sono un ragazzo carismatico, determinato, egocentrico...sono una persona sicura di sè, mi piace vivere la vita di petto, per me è tutto agli estremi: o bianco o nero! Allo stesso tempo sono un ragazzo sensibile, ho un cuore grande...[...] Sono andato via di casa a 17 anni, papà fa il parlamentare mentre mamma segue le aziende di famiglia...Io sono una persona maniacale quindi non voglio una persona che sia come me. Non ho paura di innamorarmi, anzi non vedo l'ora. Sono una persona che se ama, lo fa davvero e farebbe qualsiasi cosa per amore. Sono sempre alla ricerca di uno stimolo".

"Attualmente faccio l'imprenditore, mi occupo di consulenze aziendali in ambito finanziario. [...] Amo lo sport. Per me a volte è un rifugio da tutto il resto. Cerco una ragazza sensibile, di carattere, dolce, buona, intelligente...cerco una persona che nella mia vita sia un valore aggiunto, ho molta voglia di innamorarmi, cerco stabilità...cerco qualcuno che mi accompagni nelle mie giornate" ha concluso Dal Moro.