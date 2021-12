Uomini e Donne, tutti pazzi per Nadia: è lei la nuova Isabella Ricci?

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Nadia incanta lo studio.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani conosce a distanza un nuovo cavaliere, mentre Isabella Ricci è sul punto di lasciare il programma con Fabio Mantovani. Maria De Filippi presenta la nuova dama Nadia, che conquista tutti, nel frattempo Andrea Nicole si trova ancora combattuta tra Ciprian e Alessandro. Ospite in studio, Giulia De Lellis.

Uomini e Donne: Nadia incanta lo studio

Gemma Galgani è ancora assente dalla puntata di Uomini e Donne, ma per lei c’è una bella sorpresa. In collegamento, la dama torinese scopre che è arrivato un nuovo cavaliere a conoscerla. I due parlano a distanza e Gemma si dice molto soddisfatta del nuovo ingresso, tanto da accettare un ballo virtuale con il cavaliere. Diego Tavani torna al centro dello studio, chiedendo ad Ida Platano di sedersi davanti a lui, ma la dama non accetta. Il cavaliere romano rifiuta il corteggiamento di una nuova donna, poiché si sente sentimentalmente coinvolto dalla Platano.

Tocca a Isabella Ricci e Fabio Mantovani parlare della loro relazione, che prosegue a gonfie vele, tanto che il cavaliere non accetta di conoscere due nuove dame che vorrebbero presentarsi. Gianni Sperti continua ad indagare, stupito dal fatto che nonostante i grandi sentimenti, Isabella voglia attendere ancora prima di lasciare il programma con Fabio. La romana replica prontamente, spiegando di volere ulteriori certezze ma di essere già proiettata sul futuro con il cavaliere. Maria De Filippi dà la parola a Nadia, una donna molto elegante che porta magnificamente l’età.

Nella puntata di oggi è ospite Giulia De Lellis per scoprire se il libro di Raffaella Mennoia è incentrato su lei. Si passa poi al Trono Classico con Andrea Nicole, che ha voluto fare una sorpresa ad Alessandro Verdolini. Destino vuole che la location dell’esterna sia la stessa scelta da Ciprian, che ha organizzato un’uscita con Andrea Nicole a sua insaputa. Tra i due scocca un bacio passionale e per la De Lellis la tronista è molto più presa da Ciprian che da Alessandro. “Sei sicura che io debba stare ancora qui? Sempre Ciprian, Ciprian Ciprian… Stai togliendo valore a quello che abbiamo fatto noi. È quello che mi dimostri, io capisco anche dagli sguardi”, ha sbottato Verdolini.

