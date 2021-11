Uomini e Donne, tutti contro Diego Tavani: ''Falso, Ida Platano non ha sbagliato''

Gossip TV

Marcello Messina e Marika Geraci commentano quanto accaduto tra Ida Platano e Diego Tavani a Uomini e Donne.

Nessuno si sarebbe aspettato un risvolto tanto drammatico per la relazione tra Ida Platano e Diego Tavani. Una delle dame più chiacchierate di Uomini e Donne ha fatto un gesto importante, ed è stata gelata dal ripensamento del cavaliere, che si è rifiutato di lasciare con lei il programma. Marcello Messina e Marika Geraci, protagonisti del trono over, fanno le loro valutazioni sull’accaduto.

Uomini e Donne, il parterre del Trono Over dalla parte di Ida!

Diego Tavani ha deluso molti spettatori di Uomini e Donne, rifiutandosi di lasciare il programma con Ida Platano. Il cavaliere romano è stato preso, evidentemente, alla sprovvista dalla bella dama ma questo non giustifica il brutto gesto che ha commesso nei suoi confronti. Ida ha il cuore a pezzi e non si fida più di Diego, che invece ha confessato, dopo qualche pressione, di essere stato colto da un attacco di panico riguardo il futuro con Platano. Sulla delicata questione sono intervenuti alcuni dei volti più noti del trono over, tra cui Armando Incarnato che ha difeso Ida a spada tratta. Anche Marcello Messina, con il quale la dama ha avuto un breve e intenso flirt, e Marika Geraci, finita nel mirino di Ida non molto tempo fa, si sono mostrati sinceramente dispiaciuti per la dama.

“Penso che Diego non sia stato una persona non del tutto sincera. Non si può dire di essere innamorati di una donna e la settimana successiva usare la scusa della discussione tra Ida e Tina per risedersi nel parterre, dopo la proposta di uscire insieme dalla trasmissione. Forse era convinto che Ida non avrebbe abbandonato a breve il programma e di conseguenza ha recitato il ruolo del romancio infatuato dalla battuta pronta. Ma alla fine le maschere cadono. Ida ai miei occhi ha guadagnato tantissimi punti. Si capiva che era felice e non vedeva l’ora di andare via con Diego, mentre lui secondo me era spaventato di mettere in atto tutte le promesse che le aveva fatto. Capisco i suoi amori ma Ida non si meritava che lui facesse un gesto del genere, così assurdo, e credo che lei abbia fatto bene a suo volta a risedersi. Credo anche che Ida non abbia sbagliato a voler chiarire con Tina, visto e considerato che non si possono sentire fuori dal programma. Spero davvero che se c’è qualcosa di forte possano chiarire, anche se penso lui non abbia fatto per nulla una bella figura… A quanto pare la falsa, tra i due, non ero io!”, ha commentato Marika.

Simile è l’interpretazione di Marcello, il quale ha voluto tenere uno spiraglio aperto per Tavani: “Quello che è successo tra Ida e Diego mi ha lasciato attonito. Ho sentito parlare di amore, di figli e di tante cose importanti. Considero Diego una persona vera e non capisco perché, di fronte alla scelta di Ida di uscire dal programma, ci sia stato questo blocco. Posso capire che vedere la persona con cui si è stati sotto una pioggia di petali, staccarsi a livello fisico per perdersi in uno scontro verbale, in quel momento non così rilevante, possa creare disagio. Non giustifico Diego, ma cerco di immaginare cosa possa aver scatenato la sua reazione. Quando Ida ha palesato la sua volontà di uscire dal programma, ho capito che Diego era stato preso in contropiede. Ma Ida è così: quando è in studio cambia e, nel bene e nel male, tira sempre fuori qualcosa di nuovo dal suo cilindro. Ho sempre fatto il tifo per la loro storia, quando sono scesi i petali ero felice, senza nessuna invidia. Nonostante la mia conoscenza con Ida non sia andata bene, ho sempre riconosciuto le sue qualità come donna”.

