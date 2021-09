Uomini e Donne, tutti contro Armando Incarnato: ecco cosa è successo

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Armando Incarnato fa apprezzamenti sulla giovane corteggiatrice Noemi e tutti si scagliano contro il cavaliere.

La Puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, si apre con la discussione tra Marika e Armando, reo di aver fatto apprezzamenti su Noemi, corteggiatrice di Matteo. Mentre Ida Platano manda via un pretendente per continuare la conoscenza con Marcello, si accende un altro scontro che vede protagonisti Davide e Graziano. La tronista Roberta ha deciso di conoscere il corteggiatore Samuele

Uomini e Donne, puntata di polemiche: ecco cosa è successo

Nella puntata di Uomini e Donne, Marika è furiosa con Armando Incarnato che ha rivolto complimenti espliciti a Noemi, corteggiatrice del tronista Matteo Fioravanti. I due protagonisti del Trono Over hanno un confronto, e Marika ribadisce di essere molto infastidita, perché non vuole che la persona che sta frequentando si metta a commentare altre donne solo perché sono belle. “È stata lei a dire di volere altre conoscenze, quindi non può fare la gelosa. Dove sta la gelosia se una ragazza passa e le dico ‘guarda che capelli’? Chissà che apprezzamento che ho fatto”, ha commentato Armando. In studio scoppia una discussione e Gianni Sperti attacca il partenopeo, mettendo in guardia Marika. In studio arriva un nuovo cavaliere per Ida Platano e Marcello sembra piuttosto infastidito, ma non vuole condizionare la dama. Ida ringrazia il nuovo arrivato e lo elimina, decisa a continuare la sua conoscenza con Marcello.

Nel frattempo, Maria De Filippi indaga sulla frequentazione tra Alessandro e Pinuccia, che procede a gonfie vele. Al centro dello studio si siedono Graziano e Diego, che inizia a discutere con Vittoria. Dopo essere usciti insieme cinque volte, infatti, i due si sono allontananti e la dama ha sottolineato che la mancanza di interesse del cavaliere è palese, dal momento che Diego non ha fatto una piega quando lei si è interessata a Graziano. Il cavaliere racconta i retroscena della sua conoscenza con Vittoria, e tutti sembrano essere dalla parte di Diego. La dama, nel frattempo, ha iniziato a conoscere meglio Graziano, che ha contattato anche Valentina, che nel frattempo è uscita anche con Diego. Insomma questo quadrilatero amoroso fa discutere.

La puntata continua con la tronista Roberta che ha eliminato tutti i corteggiatori tranne Luca. La redazione ha fatto vedere alcuni video di presentazione a Roberta, che è rimasta colpita da Samuele e ha chiesto di conoscerlo. I due sono usciti insieme in esterna e Roberta si è commossa parlando della madre e del loro rapporto. "È stata per me una sorpresa aprirmi in quel modo, mi sono lasciata andare e non mi ha pesato essere senza barriere. Lui mi ha messo molto a mio agio, e anche lui si è aperto con me", ha commentato la tronista. Samuele ammette di essersi trovato molto bene e di non aver mai percepito imbarazzo.

