Uomini e Donne, "Tu sei una che si concede dopo poche ore": Gianni Sperti durissimo con Gemma Galgani

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, continua la lite tra Gemma Galgani e Isabella Ricci. Dopo le parole della torinese, Gianni Sperti prende una posizione.

Continua la querelle tra Gemma Galgani e Isabella Ricci, che sta infiammando da diverse Puntate il pubblico di Uomini e Donne. La dama torinese prova a trovare difetti nella rivale e nella conoscenza con il cavaliere Andrea, ma interviene Gianni Sperti che difende a spada tratta Isabella. In studio, Maria De Filippi nota che Gemma non sopporta neppure la voce della rivale e trova che sia una reazione fin troppo esagerata da parte della torinese.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ripresa da Maria De Filippi

Gemma Galgani non riesce a sopportare il fatto che Isabella Ricci sia entrata nelle grazie degli opinionisti, che trova essere ingiusti nei suoi confronti. La dama più chiacchierata di Uomini e Donne si è sfogata dopo gli ultimi scontri in Puntata, ammettendo di essere molto delusa dai commenti di Gianni Sperti e ribadendo la sua personale visione della vita. La Galgani fa il suo ingresso in studio, mentre Gianni commenta: “Ti sei lamentata dicendo che ci sono due pesi e due misure. Io ti voglio ricordare che abbiamo sopportato le tue relazioni, tu non puoi lamentarti ogni volte: ti lamenti e basta. Io intervengo quando sento cose assurde, non durante una conoscenza lineare”.

Le dichiarazioni dell’opinionista dal dating show di Canale5 sono state sostenute da Tina Cipollari, che sbotta: “Ma tu non ricordi? Hai pianto per uomini conosciuti 24 ore prima, sei tornata a piangere e ad accusarli di averti illuso. Gemma non tutte le donne sono come te, ci sono donne che si sanno contenere. Basta che è di genere maschile e respira per innamorarti”. La Cipollari non molla l’osso, nonostante Gemma si giustifichi e dichiari di non sentire rivalità nei confronti della Ricci. La dama torinese, infatti, trova strano che la collega non si lasci andare fisicamente con i cavalieri che frequenta, in particolare con Andrea con il quale c’è una sintonia particolare.

Gianni si inserisce nel discorso, sottolineando che la Galgani è fisica anche con persone che non conosce bene mentre Isabella evidentemente vuole andarci piano. Isabella prende la parole, assicurando di non avere problemi nel ricevere critiche mentre Maria De Filippi fa notare come anche la sola voce della Ricci mette immediatamente agitazione alla torinese. Isabella mette a tacere la Galgani, che si incarta con una supposizione decisamente assurda. "Isabella sei una bellissima donna e ora tutti parlano di te sui social. Mi è stato segnalato che da giovane sei stata una grande modella, che ha sfilato a Pargi. Gemma è inutile che rosichi, calmati e accettalo - ha dichirato la Cipollari - Io conosco anche la direttrice del Teatro che si è lamentata, dicendo che Gemma si è vantata di un ruolo che non ha". In studio scoppia il caso, mentre la Ricci prova a mediare per trovare un punto in comune con la Galgani.

