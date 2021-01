Uomini e Donne, "Tu pretendi Can Yaman, devi smetterla": Tina Cipollari distrugge Gemma Galgani

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne in onda su Canale5, Gemma Galgani distrutta da Tina Cipollari che tira in ballo Can Yaman!

Gemma Galgani non può dimenticare Maurizio Guerci. La dama più famosa del Trono Over di Uomini e Donne cerca un nuovo confronto durante la Puntata e, rifiutata categoricamente dal cavaliere, accetta di conoscere un nuovo giovane pretendente. La reazione di Gemma fa infuriare Tina Cipollari, che non risparmia critiche alla torinese.

Uomini e Donne, un nuovo cavaliere per Gemma Galgani

Gemma Galgani pensava di aver trovato l’amore con Maurizio Guerci ed è per questo che quando il cavaliere di Uomini e Donne ha deciso di chiudere il rapporto, la dama torinese non ha incassato il colpo. La protagonista più discussa del Trono Over è rimasta molto ferita dalle dichiarazioni di Maurizio, che ha minimizzato la loro intimità e di conseguenza l’intero rapporto, rifiutandosi di ammettere di averle nascosto la presenza di un’altra donna. In Puntata, Gemma pretende ulteriori spiegazioni ma il Guerci sembra essere molto deciso.

Lui, a differenza della Galgani, non è coinvolto e dunque preferisce non continuare ad illuderla. Secondo Tina Cipollari, il cavaliere ha iniziato a distaccarsi dopo aver percepito che Gemma metteva troppa pressione soprattutto nei suoi affari privati, e Maurizio ha fatto intendere che uno dei motivi che lo hanno spinto a troncare è proprio questo. Per la Galgani, con il cuore infranto dopo l’ennesimo confronto, arriva un nuovo cavaliere direttamente dalla ridente isola della Sicilia.

Tina Cipollari una furia con Gemma Galgani, tira in ballo Can Yaman

Sebbene ancora sconvolta dal faccia a faccia con Maurizio, la torinese accetta di incontrare il nuovo pretendente che si chiama Gianluca. Lui, 45enne di Messina, ha mostrato la sua casa e la sua quotidianità per creare un legame con Gemma e farle comprendere le sue priorità. Entrato in studio, il nuovo arrivato è stato accolto con simpatia da tutti compresi i severi opinionisti di Uomini e Donne. Quando Maria De Filippi ha chiesto a Gemma la sua decisione sulla nuova possibile conoscenza, la dama ha ammesso di non essere convinta a causa dal fattore estetico.

Neppure a dirlo, Tina è esplosa accusando la Galgani di aver giudicato un uomo giovane e interessante, aspettandosi che alla sua corte arrivasse uno Can Yaman, e ritrovandosi a fare i conti con la sua età che non dovrebbe permetterle di giudicare qualcuno semplicemente dall’aspetti fisico. Gemma deciderà di dare una chance a Gianluca?

