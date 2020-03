Uomini e Donne, trono over, Valentina: "Mi sono sentita in imbarazzo per Massimiliano"

Gossip TV

La dama toscana intervistata dal settimanale dedicato al programma.

Quella tra Valentina M e Massimiliano, fino a qualche settimana fa, sembrava potesse essere una favola che tante volte lo studio di Uomini e Donne ha visto sbocciare tra dame e cavalieri. Purtroppo però le cose non sono andate come in molti, compresa la dama fiorentina, speravano e l'intensa frequentazione tra i due si è conclusa lì dove era iniziata. Intervistata dal settimanale dedicato al dating show, Valentina ha parlato del momento che sta vivendo non nascondendo una certa delusione.

"Ho avuto giorni non facilissimi perché quello che è successo con Massimiliano - ha esordito la dama toscana - è stato comunque una doccia fredda. Ho trascorso dei giorni abbastanza introspettivi, perché mi sono messa in discussione io stessa provando ad analizzare a mente fredda quello che è accaduto. Sono delusa, amareggiata per quello che è avvenuto, ma alla fine penso di essermi salvata da una persona che si era presentata in maniera diversa da ciò che poi ha dimostrato di essere. Io ho frequentato e conosciuto un uomo e poi mi sono trovata davanti qualcuno di completamente diverso. Detto questo, si va avanti nella speranza di non chiudersi al futuro."

"Tra noi non c'e stata alcuna grossa litigata - ha continuato Valentina - abbiamo trascorso un mese bellissimo, siamo stati bene e lo dimostrano anche le puntate in cui siamo stati al centro del parterre a raccontare della nostra frequentazione. Ritornando alla famosa litigata, noi abbiamo passato dei giorni insieme prima che avvenisse, giorni in cui ho dato un'importanza diversa da quella che ha dato lui. Dopo questo lungo weekend trascorso insieme, Massimiliano infatti mi ha chiamato e ha messo in discussione tutto, dicendomi che d'altronde io e lui eravamo d'accordo che qualcosa fosse arrivato qualcuno per noi, lo avremmo fatto entrare, perché era troppo presto per limitarsi a una sola conoscenza. Questa cosa non è assolutamente vera, io e lui non eravamo d'accordo non l'avevo manco pensato, tanto che a quel punto mi sono imposta e lui si è risentito sottolineando che non ci eravamo dati l'esclusiva."

Uomini e Donne, Valentina Mangini: "Mi sono sentita in imbarazzo per Massimiliano"

"Se lui mi avesse contattata prima di una settimana avrebbe quantomeno dato un valore e un senso alle parole che mi ha detto, ovvero che voleva continuare a conoscermi, che non avrebbe tenuto la ragazza che era venuta per lui. E' chiaro, aspettando una settimana, mi ha dimostrato che la sua reazione non era di pancia, di passione, di sentimento, bensì una reazione più calcolata. Soprattutto perché i contenuti della telefonata sono stati freddi e sterili: non ho sentito nessuna emozione da parte sua se non quella di avere una scusa per ripulirsi un attimo, forse dopo essersi rivisto in TV e aver ricevuto le critiche che ha ricevuto. [...] La mossa di contattare Francesca non me l'aspettavo. Che sia andato a cercare questa ragazza dopo tutto il polverone che è alzato non me lo aspettavo proprio. Mi sono sentita in imbarazzo anche per lui perché non ha fatto una bella figura..."

"La cosa che più mi ha dato fastidio è che lui mi abbia dato dell'esagerata. Non mi è piaciuto neanche che abbia deciso di accettare di conoscere una nuova persona in quel momento così difficile per noi, per me. [...] Devo ricaricarmi le energie perché mi sento scarica - ha concluso la dama - ma con calma ci riuscirò. Mi sento comunque predisposta all'amore, non ho perso la voglia di cercarlo: ho bisogno di trovare una persona vera e resto positiva. Non perderò di certo il mio sorriso."