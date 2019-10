Uomini e Donne, trono over: Pamela Barretta troppo provocante, la furia di Enzo

Gossip TV

Oggi in onda la terza e ultima parte del trono over.

Oggi, mercoledì 23 ottobre 2019, andrà in onda la terza e ultima parte del trono over di Uomini e Donne. Nell'appuntamento odierno, torneranno in passerella le dame, pronte a ricevere i commenti e le votazioni (non sempre positive) dei cavalieri. A sfilare oggi, con abiti particolarmente sensuali, saranno: la dama torinese Gemma, la sua acerrima nemica Anna, Veronica e Pamela Barretta. Proprio quest'ultima, viene criticata da Enzo per l'abito indossato, guidicato troppo provocante dal cavaliere.

Tra Pamela Barretta ed Enzo nascerà un acceso battibecco per l'eccessiva gelosia del facoltoso imprenditore campano. Stando alle anticipazioni, la coppia, nel corso delle prossime puntate, tornerà a discutere animatamente tanto da sembrare difficile, da parte di entrambi, trovare un punto d'accordo. Pamela non si fida del cavaliere e sembra che sfiducia sia assolutamente reciproca in quanto Enzo accusa la dama di non essere del tutto sincera.

L'appuntamento con la terza e ultima parte del trono over di Uomini e Donne, ci aspetta oggi, mercoledì 23 ottobre alle 14.45 su Canale 5.