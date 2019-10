Uomini e Donne, trono over, Pamela Barretta contro Stefano Torrese: "Ti hanno cacciato, fattene una ragione!"

Gossip TV

Ancora scontri tra la dama pugliese e l'ex fidanzato.

Gli scontri tra Pamela Barretta e l'ex fidanzato nonché ex cavaliere del trono over Stefano Torrese, non sono ancora terminati. La coppia si è lasciata mesi fa a causa di alcune rivelazioni choc di Roberta De Padua, ex flirt del cavaliere, che ha dichiarato di essere stata contattata da Stefano durante la relazione con Pamela, costringendo quest'ultima a dire definitivamente addio a Torrese, ritenendolo un bugiardo traditore.

Ad oggi, la Barretta è ancora una delle dame del parterre del dating show di Uomini e Donne e sta frequentando il cavaliere Enzo Capo. Con lui, come si è visto anche nella puntata di ieri del dating show, non mancano incomprensioni, dovute alla gelosie e alla mancanza di fiducia. A tal proposito, Stefano ha commentato le vicende della sua ex attraverso i social e non ha perso occasione per deriderla: "Sei un falso e bugiardo, secondo episodio in onda tra 1", aggiungendo due eloquenti hashtag: "pianti senza lacrime" e "pessima recitazione.

La Barretta, dal canto suo, non ha preso bene queste continue intromissioni nella sua privata da parte di Torrese, e attraverso alcune Instagram Stories ha replicato, minacciando anche di intraprendere vie legali.

E’ un mese e mezzo che non rispondo perché la persona in questione è questo che cerca, un po’ di attenzione dato che è stato cacciato dal programma. Oggi però voglio rispondere, ti do altri 5 minuti di gloria: la verità è che ti rode, è un mese e mezzo che parli di me con stories e dirette. Non è vero che non vuoi tornare a Uomini e Donne, la verità è che ti hanno cacciato, non ti hanno proprio invitato. Sei un poveretto ancora in cerca di visibilità, sarai sul divano di casa tua a piangere e a guardare le puntate come spettatore, non ti darai pace. Non te ne capaci che abbiano fatto rientrare me e abbiano tenuto fuori te, ma fattene una ragione, perché a 41 anni stai messo proprio male. Ancora non ti sei stancato di fare storie contro di me? Datti pace, fatti aiutare magari da un medico bravo e fattene una ragione! Ah e da oggi in poi le mie risposte le avrai tramite il mio legale.