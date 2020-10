Gossip TV

Il cavaliere campano intervistato dal settimanale Uomini e Donne Magazine.

Fin dalla prima volta che è entrato in studio di Uomini e Donne, Michele Dentice ha ricevuto parecchi consensi da parte di molte dame del parterre femminile del trono over. Fisico scultoreo, occhi azzurri, capelli biondi e sorriso raggiante. Il nuovo cavaliere è consapevole del suo fascino ma ammette che non vorrebbe essere considerato o notato solo il suo aspetto fisico.

Uomini e Donne, trono over, Michele: "Non chiamatemi solo palestrato"

L'idea di iscrivermi è partita da mia sorella - ha dichiarato il cavaliere campano al magazine di Uomini e Donne - Un anno e mezzo fa ho divorziato da mia moglie, con cui ho avuto un bambino che ora ha cinque anni. Per me quella si separarmi è stata una decisione sofferta perché mia madre mi ha insegnato che la felicità nella vita parte proprio dalla famiglia.. Così mia sorella, sapendo che stavo attraversando un momento complicato, ha deciso di prendere la situazione in mano e cosi ho partecipato ai casting e mi sono ritrovato in studio. E' stata una sensazione molto forte e, a essere sincero, non credevo che sarei stato così emozionato. Nella vita sono abituato a stare in contatto con persone diverse, poche cose mi imbarazzano ed entrare nello studio di Uomini e Donne è stata una di quelle.

I spero di piacere e farmi conoscere anche per altro - ha continuato - Credo che l'immagine e l'impatto della persona non diano il valore della stessa, è solo frequentandola e conoscendole che puoi capire realmente chi hai davanti. Non voglio essere etichettato come il palestrato di turno: sono un uomo curioso, che non smette di formarsi. Sono laureato in Scienza motorie con il massimo dei voti, ho un mater in psicologia dello sport e sto prendendo una laurea in nutrizione sportiva. Oltre a studiare ho una palestra a Quarto, Vicino Napoli.

Appena entrato in studio sono stato subito affascinato dalla corteggiatrice Lucrezia ma poi. come modo di fare, mi ha colpito immediatamente Carlotta perché mi guardava tanto con degli occhi che mi hanno fatto sentire a casa. Anche durante i balli si è accorta del mio iniziale imbarazzo ed è venuta subito a chiedermi come stessi e questa cosa mi ha tranquillizzato - ha concluso -Michele mi ha fatto sentire bene in un ambiente che non sentivo mio.

