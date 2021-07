Uomini e Donne, trono over: Mauro e Lisa si sono sposati, presente anche Ida Platano

Gossip TV

Fiori d'arancio per l'ex coppia del trono over di Uomini e Donne.

Mauro Faettini e Lisa Palugan si sono sposati ieri domenica 4 luglio 2021. . L'ex coppia del trono over di Uomini e Donne, ospite in studio il maggio scorso, aveva annunciato le nozze dopo quattro anni di fidanzamento. Nel 2017 l'ex cavaliere e l'ex dama si sono conosciuti del dating show di Maria De Filippi dove sono tornati per annunciare il matrimonio. Alla cerimonia sono state invitate anche Ida Platano e Gemma Galgani. Alla De Filippi è stata consegnata la bomboniera da parte dei novelli sposini. In quell’occasione, i due avevano spiegato con queste parole che il matrimonio era previsto lo scorso anno ma che poi era stato rimandato a causa della pandemia: "Dovevamo sposarci l’anno scorso. Poi a causa della pandemia abbiamo rimandato e abbiamo cambiato anche location, ci sposeremo il 4 luglio..."

La dama bresciana Ida Platano ha condiviso, raggiante, le alcune immagini della cerimonia. Il taglio della torta sulle note di Shallow, la splendida location del matrimonio e la cena regale. La Platano ha detto che è stata una festa meravigliosa ed è apparsa entusiasta di essere presente e di condividere con la coppia questo importante momento. "Erano bellissimi, è andato tutto benissimo, è stato emozionante..", ha dichiarato Ida su Instagram.

Grande assente, la dama torinese Gemma Galgani che non è potuta presenziare al lieto evento. Nonostante il programma sia spesso oggetto di critiche e accuse di non trasparenza, sono molte le coppie che in questi 20 anni del dating show si sono promessi amore per sempre, sia nel trono classico che nell'over.

