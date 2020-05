Uomini e Donne, trono over, Ida Platano sbotta: "Sto facendo di tutto"

Gossip TV

Ida Platano si sfoga su Instagram: "Dobbiamo tornare alle nostre abitudini".

Ida Platano è una dei volti più amati del trono over di Uomini e Donne. La dama bresciana ha trovato la stabilità al fianco di Riccardo Guarnieri, dopo numerosi alti e bassi che hanno tenuto i fan del programma con il fiato sospeso.

Dopo aver trascorso con Ida la quarantena, sfruttando questo periodo molto particolare per godere della presenza della sua fidanzata e conoscere meglio il figlio Samuele, Riccardo si è separato da Ida ed è tornato in Puglia per riprendere la sua vita e il suo lavoro. La Platano, nel frattempo, continua ad essere molto presente sui social dove intrattiene i numerosi followers, cercando di strappare un sorriso anche in questo momento critico.

Dopo essere apparsa in collegamento per sostenere la sua amica Gemma Galgani, Ida ha deciso di rivolgersi ai suoi fan per donare loro un prezioso consiglio: “Le nostre abitudini sono un po’ cambiate, dobbiamo cercare di tornare alle nostre abitudini come orari, come alimentazione, io sto facendo di tutto, infatti sto bevendo tantissimo”.

La dama bresciana invita tutti a tenere sotto controllo la propria vita e a non lasciarsi andare. Uomini e Donne ci aspetta domani, lunedì 11 maggio 2020, alle 14.45 su Canale 5.