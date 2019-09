Uomini e Donne, trono over: Ida Platano e Andrea Filomena insieme, la reazione di Riccardo

Gossip TV

L'ex fidanzato della dama bresciana non sembra disposto a mettersi da parte.

Dopo la prima puntata del trono over di Uomini e Donne, registrata la scorsa settimana, impazza il nuovo gossip intorno alla coppia formata dalla dama bresciana Ida Platano e dall'ex fidanzato di Jessica Battistello, Andrea Filomena. Gli affezionati del dating show hanno infiammato il web sul flirt in corso tra l'ex fidanzata di Riccardo Guarnieri e il 31enne milanese protagonista di recente della sesta edizione del reality delle tentazioni, Temptation Island.

La Platano nel corso della prima puntata del dating show di Maria De Filippi, ha confessato di sentirsi telefonicamente con Andrea da oltre un mese. In comune, la coppia sembra avere tanto: entrambi reduci da cocenti delusioni sentimentali - Ida con Riccardo e Andrea con Jessica - davanti alle quali, nonostante le critiche, non hanno mai nascosto dolore e lacrime. 31 anni Andrea e 38 Ida, la coppia nutre anche la stessa passione diventata una professione, quella di hairstylist che svolgono entrambi con dedizione e perseveranza. Insomma, dopo tanta sofferenza, Ida e Andrea, sembrerebbero aver ritrovato il sorriso. La reazione di Riccardo Guarnieri non si è fatta attendere molto. Durante la registrazione, il cavaliere pugliese, presente nel parterre, non ha nascosto il suo immutato interesse per la sua ex fidanzata che si è mostrata invece irremovibile e intenzionata a mettere a chiudere definitivamente con lui.

In questi giorni, l'ex fidanzato della Battistello, si sta concedendo qualche giorno di relax in Puglia con David Scarantino, il cavaliere del trono over con cui Andrea ha condiviso l'avventura a Temptation mentre, Ida, appare felice e raggiante sui social.