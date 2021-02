Uomini e Donne, Trono Over a rischio chiusura: Aurora Tropea diffida il programma

Gossip TV

Insistenti indiscrezioni rivelano che Aurora Tropea avrebbe deciso di prendere provvedimenti legali, querelando Uomini e Donne e l'ex Giancarlo Cellucci.

Uomini e Donne nei guai. Il dating show di Maria De Filippi è stato teatro delle accuse pesantissime ai danni di Aurora Tropea, che si è difesa diffidando il programma e l’ex Giancarlo Cellucci. Mentre il mondo dello spettacolo si schiera dalla parte della dama del Trono Over, dopo l’episodio dei filmini hot, Maria sarà costretta a correre ai ripari per non chiudere il programma?

Uomini e Donne, Aurora Tropea diffida il programma e Giancarlo Cellucci

Dei filmini hot di Aurora Tropea si è parlato a lungo. La protagonista del Trono Over di Uomini e Donne è tra le dame più discusse delle ultime edizioni, a causa dei suoi continui battibecchi con Gianni Sperti. Sebbene il pubblico sembra essere propenso a schierarsi dalla parte della Tropea, trovandola una donna genuina e sincera, Gianni è spesso pronto a criticarla con incredibile rapidità.

Che ci si trovi in un programma televisivo o meno, del resto, l’antipatia può nascere spontanea e non è detto che si riesce ad andare d’amore e d’accordo proprio con tutti. A far imbestialire i telespettatori e l’opinione pubblica, tuttavia, è stato lo spiacevole episodio di revenge porn che la Tropea è stata costretta a subire. Sull’accaduto si è spesa anche Selvaggia Lucarelli, che ha condannato il dating show di Maria De Filippi. Ma esattamente cosa è successo?

Uomini e Donne sotto accusa: a rischio il Trono Over?

Aurora, gelosa del fatto che Giancarlo Cellucci l’avesse accantonata per un’altra dama, non ha perso occasione di far notare che il cavaliere fosse ancora molto attaccato a lei e l’avesse deliberatamente presa in giro, giocando sui forti sentimenti che prova per lui. Giancarlo, in Puntata, ha accusato la dama di aver creato account fake su Instagram, arrivando a minacciare sua figlia per vendicarsi. Poi, il Cellucci ha insinuato che Aurora gioca ad interpretare la parte della ‘santa’ quando invece nasconde torbidi segreti, come i video che ha inviato nel cuore della notte.

Video che, si è scoperto una puntata più tardi, non sono affatto incriminanti ma, anche qualora lo fossero, avrebbero dovuto essere tenuti nascosti. È impensabile, infatti, che in un programma che dovrebbe far divertire e sorridere, si dia spazio ad un uomo che usa video per ricattare moralmente la sua ex fiamma. Secondo recenti ed insistenti indiscrezioni, Aurora avrebbe deciso di diffidare Uomini e Donne e il Cellucci. La conferma non è ancora arrivata dalla diretta interessata, sebbene la Tropea abbia rotto il silenzio sull'accadito. Nel frattempo, il pubblico si è schierato immediatamente dalla sua parte, mettendo in pericolo il futuro del Trono Over e costringendo la De Filippi a correre ai ripari.

