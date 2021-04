Uomini e Donne, Tinì smaschera Gemma Galgani: "Hai sempre parlato male di Nicola, vuoi incastrare Riccardo"

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Tinì smaschera la strategia di Gemma Galgani che difende il suo rapporto con Nicola Vivarelli.

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Gemma Galgani incontra nuovamente Nicola Vivarelli, parlando di una grande sintonia tra loro. La dama torinese torna ad attaccare il cavaliere Riccardo e Tinì si infuria, accusando Gemma di adottare sempre la stessa tecnica per screditare gli altri. Riccardo, infatti, ha dimostrato alla redazione di non aver mai preso in giro la dama e di non averle inviato messaggi compromettenti come lei invece sostiene ostinatamente.

Uomini e Donne, Tinì diventa una furia con Gemma Galgani

Gemma Galgani non si dà pace. Il rifiuto del cavaliere Riccardo l’ha toccata nel profondo, forse anche a causa delle delusioni ricevute nelle ultime settimane nello studio di Uomini e Donne. Il cavaliere ha ammesso di non aver provato sensazioni d’attrazione per lei, mentre la Galgani ha ribadito di aver creduto che ci potesse essere qualcosa di più anche a causa dei messaggi che lui le ha inviato. Così, Riccardo ha mostrato alla redazione le chat incriminate e si è scoperto che questi messaggi non sono mai stati scambiati.

Spiazzata dal fatto che il cavaliere del Trono Over abbia portato prove contro la sua versione dei fatti, Gemma si è difesa e ha parlato di gesti e carniere che facevano presagire ben altro. Nella querelle si è inserita anche Tinì, sconvolta dal fatto che la Galgani abbia fatto un’altra esterna con Nicola Vivarelli. La dama ha espresso i suoi sentimenti per il giovane cavaliere, confessando di essersi sempre sentita corteggiata da lui e benvoluta. L’opinionista del dating show di Maria De Filippi si è scagliata contro Gemma, accusandola di mettere in atto una strategia volta a mettere in cattiva luce gli uomini che non vogliono più approfondire la sua conoscenza, tirando in ballo altri che invece hanno avuto una relazione con lei.

Mentre il pubblico scoppia in un applauso, la dama replica inviperita e dichiara di aver parlato male di Nicola in passato poiché delusa, ma di non aver mai pensato male di lui e del loro breve flirt. Isabella, invece, sembra voler difendere Gemma dal momento che, secondo lei, è impossibile che Riccardo sia uscito con la dama per sperimentare e si sia accorto dopo di non provare attrazione. Isabella, infatti, sostiene che il cavaliere abbia giocato con la popolarità della torinese.

