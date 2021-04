Uomini e Donne, Tinì gela Gemma Galgani e lo studio: "Non ci hai fatto vedere la tua..."

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Tini pone una domanda piccante a Gemma Galgani durante la sfilata delle dame del Trono Over

A Uomini e Donne è tempo di sfilate e, questa volta, il tema è “Come una star”. Gemma Galgani apre le danze con un look ispirato a Madonna e la sua iconica 'Like a Virgin', ottenendo un punteggio molto alto. Il commento di Tinì lascia interdetti, ma la dama torinese si smarca con grazia. Nel frattempo, la sfiata di Angela divide Tina e Gianni Sperti, certo che il cavaliere Luca Cenerelli abbia dato un voto basso visti i suoi precedenti burrascosi con la dama.

Uomini e Donne: Gemma Galgani conquista la Sfilata poi rifiuta Roberto

Nello studio di Uomini e Donne è tempo di sfilate, che vedono le protagoniste del parterre femminile del Trono Over nei panni delle loro star preferite. Come di consueto è Gemma Galgani ad aprire l’evento, vestita come Madonna in ‘Like a Virgin’. La sfilata della torinese è stata un successo, anche grazie alla sua innegabile spigliatezza, e le ha regalato voti altissimi. A spiazzare la Galgani, tuttavia, ci ha pensato Tinì. “Volevo dire a Gemma che sono rimasta delusa perché non ci ha fatto vedere la sua… Giarrettiera!”, ha chiesto l’opinionista lasciando tutti interdetti.

Mentre la Galgani ha smarcato il quesito piccante, Ida Platano si è presentata sul palco attirando i complimenti di Gianni Sperti. L’opinionista si spende in lodi anche per Isabella Ricci, che da qualche settimana è diventata tra le protagoniste più amate del dating show di Canale5. Chi invece divide l’opinione è Angela, che ha interpretato Tina Turner e che non incontra il gusto di Tina Cipollari. La romana è stata attaccata da Gianni, che invece ha difeso la sfilata della dama e ha chiesto a Luca il motivo del suo voto così basso.

Lo Sperti vuole una spiegazione dal momento che tra Angela e Luca ci sono stati dei precedenti durante la loro breve liaison. “Bello ricevere un voto di incoraggiamento da un tuo ex, l’ho trovato di cattivo gusto”, ha commentato Gianni. Nel frattempo, Maria De Filippi fa notare che Roberto, nuovo pretendente di Gemma, ha dato a tutte voti altissimi e la dama non è apparsa troppo felice. La Galgani, interrogata dalla padrona di casa, confessa di non essere particolarmente felice della corte di Roberto ma di voler comunce dargli un'occasione.

