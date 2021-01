Uomini e Donne: Tina Cipollari vuole Gemma Galgani fuori dal Trono Over, Maurizio frena

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne in onda su Canale5, Tina Cipollari invita Gemma Galgani e Maurizio a lasciare il Trono Over ma il cavaliere frena la dama.

Tina Cipollari non sembra essersi intenerita con il nuovo anno. La verace opinionista di Uomini e Donne attacca ferocemente Gemma Galgani, e chiede al cavaliere Maurizio Guerci di portarla via dallo studio del Trono Over. In studio scoppia una discussione e Maurizio sceglie di conoscere una nuova dama.

Uomini e Donne, Tina Cipollari vuole Gemma Galgani fuori dallo studio

Non si arresta l’intensa antipatia tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. L’opinionista di Uomini e Donne proprio non riesce a digerire la presenza della dama torinese e critica ferocemente la conoscenza di Gemma e Maurizio Guerci. Il nuovo cavaliere del Trono Over si è avvicinato molto alla Galgani, che ha confessato di aver indossato un completino sexy durante la loro prima notte insieme. Tra i due la conoscenza sembra andare a gonfie vele, anche se il Guerci non è ancora pronto per concedersi in via esclusiva alla torinese e non disdegna l’ingresso di nuove dame in studio. La Puntata, dopo l’ospitata di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, si è aperta con il consueto sfogo della Galgani che ribadisce di essere stanca delle offese gratuite della Cipollari.

Uomini e Donne, Gemma Galgani delusa da Maurizio

Mentre Gianni Sperti sembra credere in questo nuovo amore, Tina critica alla dama di aver adottato un comportamento non adatto alla sua età e di giocare con ammiccamenti e provocazioni, come potrebbe fare una donna ben più giovane di lei. Esasperata, l’opinionista di Maria De Filippi ha chiesto a Maurizio quando ha intenzione di uscire dal programma ma lui si è dimostrato piuttosto dubbioso. Gemma non è riuscita a nascondere la delusione e Ursula le ha fatto notare come lei spenda i suoi sentimenti in modo troppo affrettato, senza essere sicura di essere totalmente corrisposta. Nella querelle è intervenuta anche Aurora Tropea, ancora furibonda con Gianni, che ha sottolineato come l’opinionista faccia delle preferenze nei confronti di Gemma.

