Uomini e Donne, Tina Cipollari una furia con Ida Platano: ''Hai un carattere di m***a, non hai dignità''

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano e Marcello Messina si dicono addio e Tina Cipollari sbotta contro la dama.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Armando Incarnato lascia lo studio dopo l’attacco di Graziano. In studio, Ida Platano si confronta con Marcello Messina e Tina Cipollari attacca ferocemente la dama. Puntata difficile per Isabella Ricci, che deve affrontare Michele con il quale non è riuscita ad andare oltre il primo appuntamento.

Uomini e Donne: Tina Cipollari contro Ida Platano

Armando Incarnato spiega a Marika il gesto fatto per Jessica, alla quale ha regalato una rosa rossa per corteggiarla. Nonostante il romanticismo, Jessica non si fida del cavaliere partenopeo e non sembra in vena di approfondire questa conoscenza. Marika, nel frattempo, ribadisce la sua grande delusione e viene attaccata dagli opinionista, che l’avevano messa in guardia sul comportamento di Armando. Nella discussione interviene anche Graziano, interessato a Marika, che spinge Armando a lasciare lo studio per evitare ulteriori scontri. Si passa poi alla conoscenza tra Ida Platano e Marcello Messina, che nel corso dell’ultima puntata hanno litigato a causa dei dubbi della dama.

Maria De Filippi mostra ciò che è accaduto tra i due dopo la fine delle registrazioni e si nota tutta la frustrazione di Marcello, che si sente continuamente sminuito: “Sei bellissima ma non sto con una donna con cui mi scanna”. In studio, la dama si mostra molto arrabbiata e Marcello continua a sostenere di sentirsi sotto pressione, scatenando la reazione di Tina Cipollari che sbotta: “Hai un carattere di me**a, tu sei una donna insicura ma mica hai 20 anni tesoro, ma svegliati. Si stanno creando le stesse problematiche che si sono create con Riccardo, certo che poi scappano. Un po’ di dignità ce l’hai?”. La dama si difende, raccontando di aver avvertito Marcello distaccato e non libero nei suoi confronti, al punto di chiedere un albergo lontano da lei. I due protagonisti del Trono Over non riescono ad andare d’accordo e sembra che questa conoscenza sia giunta a termine.

Tocca ad Isabella Ricci prendere posto al centro dello studio, per parlare del suo incontro con Michele. La cena non è andata proprio come sperato da entrambe le parti e Gianni, questa volta, si scaglia contro Isabella, trovandola poco accomodante nei confronti dei cavalieri che frequenta. Michele, nonostante la dama ribadisca di non voler continuare questa conversazione in quanto non c'è interesse da ambo le parti, non molla e racconta diversi retroscena su Isabella, visibilmente in difficoltà.

